Buat Gebrakan, Onew SHINee Rilis Video Musik Baru Bertajuk Chakgak

Onew SHINee . Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Dengan bakat yang dimilikinya, Onew yang dikenal sebagai anggota boygrup Korea SHINee kembali dengan album baru, Chakgak.
Dikutip dari Soompi, Rabu (28/10), cukup meriah antusiasme dari penggemar, ia pun siap mencurahkan hati untuk karya barunya ini.
Onew SHINee merilis album singel baru berjudul Chakgak (yang dalam bahasa Korea berarti salah sangka atau ilusi).
Dalam kesempatan itu, video musik untuk lagu utama dengan judul yang sama juga dirilis, yang memikat perhatian
Yang jadi hal menarik, album baru ini memuat tiga lagu utama yang bertajuk Chakgak, Mind Games, dan Tic Tac Toe.
Faktanya, untuk lagu utama Chakgak mengeksplorasi bagaimana seseorang bisa menafsirkan gestur kecil orang lain secara berlebihan.
Sehingga hal itu perlahan-lahan meyakini asumsi mereka sendiri, mengaburkan batas antara kenyataan dan imajinasi.
Mengerjakan karya ini dengan sepenuh hati, Onew kabarnya juga penulis lirik dan komposer untuk lagu tersebut.
Lee Jin-ki atau Onew lahir 14 Desember 1989, ia adalah penyanyi, penulis lagu, aktor, dan pembawa acara asal Korea Selatan .
Lahir di Gwangmyeong, Gyeonggi-do, Onew ditemukan di SM Academy Casting 2006 dan menandatangani kontrak dengan SM Entertainment sehari setelah audisinya.
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