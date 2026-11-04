Kata Rizal Mantovani Soal Series Sleeping with the Enemy, Cinta Laura Perankan Dua Karakter

Series Sleeping with the Enemy. (istimewa)
JawaPos.com - Sutradara Rizal Mantovani menggarap series Sleeping with the Enemy yang dijadwalkan tayang secara eksklusif melalui platform WeTV mulai 13 November 2026. Series ini dibintangi Cinta Laura Kiehl, Anthony Xie, Randy Martin, hingga Ersya Aurelia.
Cerita series Sleeping with the Enemy mengangkat kisah tentang aksi balas dendam yang dibalut dengan intrik keluarga, pengkhianatan, misteri, dan romansa.
Dari sisi penyutradaraan, Rizal Mantovani ingin menghadirkan pengalaman menonton yang membuat penonton tidak mudah untuk menentukan siapa tokoh yang benar-benar bisa dipercaya.
Menurut Rizal, setiap karakter memiliki latar belakang, luka, dan kepentingan masing-masing. Hal itu membuat keputusan yang mereka ambil tidak selalu bisa dinilai dari satu sudut pandang.
"Saya ingin penonton tertarik masuk ke kehidupan para karakter, lalu perlahan mulai bertanya siapa yang bisa dipercaya," tutur Rizalantovani.
Ia juga ingin penonton terus mempertanyakan pilihan para tokoh, bahkan setelah satu episode berakhir. Dengan demikian, konflik dalam serial ini tidak hanya bergantung pada kejutan cerita, tetapi juga pada perubahan pandangan penonton terhadap karakter yang mereka ikuti.
Salah satu daya tarik Sleeping with the Enemy adalah tantangan yang dihadapi Cinta Laura dalam memerankan dua identitas sekaligus, yakni Aruna Wirawan dan Clara Aveline von Morgenstern.
Kedua karakter tersebut memiliki kepribadian yang berbeda. Aruna digambarkan memiliki sisi lembut dan rapuh. Sedangkan Clara lebih strategis, logis, serta penuh perhitungan dalam menjalankan rencana balas dendamnya.
Cinta Laura mengatakan proses syuting serial ini menjadi salah satu pengalaman paling menyenangkan sepanjang perjalanan kariernya.
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