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Penulis: Abdul Rahman
Kamis, 5 November 2026 | 03.09 WIB

Cinta Laura Jadi Istri Musuh demi Balas Dendam di Sleeping with the Enemy

Artis Cinta Laura. (istimewa) - Image

Artis Cinta Laura. (istimewa)

JawaPos.com - Series Sleeping with the Enemy menghadirkan kisah balas dendam yang dibalut dengan intrik keluarga, pengkhianatan, misteri, dan romansa. Series garapan sutradara Rizal Mantovani tersebut dibintangi Cinta Laura Kiehl, Anthony Xie, Randy Martin, hingga Ersya Aurelia. 

Series ini mengajak penonton menyelami permainan berbahaya seorang perempuan yang rela menyamar dan menikahi orang dari keluarga yang telah menghancurkan hidupnya.

Serial yang dikemas dalam 10 episode ini mengusung cerita penuh ketegangan dengan konflik psikologis yang berkembang di tengah kehidupan keluarga elite.

Cerita berpusat pada Aruna Wirawan yang diperankan Cinta Laura Kiehl. Kehidupan Aruna berubah setelah kedua orang tuanya menjadi korban kejahatan keluarga Sastranegara.

Kehilangan orang-orang terdekat sekaligus hancurnya nama baik sang ayah membuat Aruna menyimpan dendam mendalam. Namun, ia tidak memilih menghadapi keluarga tersebut secara terbuka.

Aruna justru menyusun rencana dengan menggunakan identitas baru sebagai Clara Aveline von Morgenstern. Dengan penampilan dan identitas berbeda, Clara masuk ke lingkaran keluarga Sastranegara melalui pernikahannya dengan Revan Sastranegara (Anthony Xie).

Pernikahan itu bukan sekadar hubungan cinta, melainkan bagian dari strategi Clara untuk menghancurkan keluarga tersebut dari dalam.

Masalah mulai muncul ketika Clara semakin dekat dengan Adrian (Randy Martin), suami Sheryl Sastranegara (Ersya Aurelia). Hubungan yang semula dibangun sebagai bagian dari rencana balas dendam perlahan berkembang menjadi persoalan yang lebih rumit.

Di tengah kebohongan, kepentingan, dan rahasia keluarga, Clara harus menghadapi risiko dari permainan yang dirancangnya sendiri. Situasi tersebut menjadi salah satu sumber ketegangan utama dalam Sleeping with the Enemy.

Editor: Abdul Rahman
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