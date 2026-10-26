Sekolahkan 2 ART, Cinta Laura Tak Ingin Mereka Jadi ART Selamanya 

JawaPos.com - Cinta Laura menunjukkan kepeduliannya terhadap pendidikan dengan membantu 2 asisten rumah tangga (ART) yang bekerja di rumahnya untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA. Salah satu ART-nya bernama Sasla kini berhasil lulus melalui program Paket C setelah sempat putus sekolah akibat pandemi Covid-19.

Keberhasilan tersebut menjadi momen membahagiakan bagi Cinta Laura. Ia mengungkapkan, keputusannya membiayai pendidikan kedua ART berawal dari keprihatinan melihat mereka kehilangan kesempatan belajar akibat pandemi.

Cinta Laura mengatakan, kedua ART tersebut mulai bekerja di rumahnya pada masa pandemi. Saat itu, kondisi pendidikan memang tidak ideal sampai membuat keduanya harus berhenti sekolah.

“Aku punya dua ART di rumah, dua-duanya datang waktu masa pandemi,” kata Cinta Laura.

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Menurut Cinta, pandemi Covid-19 membuat banyak anak dan remaja, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan. Penutupan sekolah dan keterbatasan fasilitas pembelajaran daring menjadi kendala yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan secara normal.

Melihat kondisi tersebut, Cinta berupaya memberikan kesempatan agar kedua ART-nya dapat kembali belajar dan memiliki bekal untuk masa depan.

Cinta Laura Fasilitasi Pendidikan ART hingga Lulus Paket C Salah satu langkah awal yang dilakukan Cinta Laura adalah mengikutsertakan ART-nya les bahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa asing merupakan keterampilan penting yang dapat membuka lebih banyak peluang dalam kehidupan maupun dunia kerja.

Setelah ART-nya berusia 18 tahun, Cinta Laura kemudian membiayai pendidikan melalui program Paket C agar ia bisa memperoleh ijazah setara SMA.