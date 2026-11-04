Romantis! Hyun Bin Pilih Luangkan Waktu untuk Keluarga di Penghujung 2026

Hyun Bin dan Son Ye Jin (allkpop)
JawaPos.com - Pasangan selebritas Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin, kembali mencuri perhatian melalui momen kebersamaan mereka di acara Blue Dragon Film Awards.
Keduanya hadir bersama dalam upacara pencetakan telapak tangan untuk ajang Blue Dragon Film Awards ke-47 yang berlangsung di CGV Yongsan I'Park Mall, Seoul, pada 3 November 2026.
Selain penampilan kompak, perhatian publik tertuju pada rencana sederhana mereka menjelang akhir tahun.
Menurut laporan Zapzee, Hyun Bin mengungkapkan bahwa dirinya belum memiliki jadwal syuting saat ini.
Ia berencana memanfaatkan waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga ketika tahun semakin mendekati penghujung.
Aktor tersebut menyampaikan keinginannya untuk menikmati waktu bersama orang-orang terdekat setelah menjalani berbagai aktivitas pekerjaan.
Son Ye Jin langsung menanggapi pernyataan sang suami dengan singkat, tetapi manis. Ia menegaskan bahwa rencana tersebut akan mereka jalani bersama.
Jawaban spontan itu membuat suasana semakin hangat dan memperlihatkan kekompakan pasangan yang menikah pada Maret 2022 tersebut.
Momen romantis keduanya juga mengundang reaksi dari aktris Park Ji Hyun yang mengaku merasa iri melihat kebersamaan mereka.
Son Ye Jin kemudian menanggapi candaan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya sangat bahagia.
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