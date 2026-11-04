BTS Jadi Grup K-Pop Pertama Raih Sertifikasi Platinum di Italia

JawaPos.com - BTS kembali mencetak sejarah baru di industri musik internasional. Grup beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook itu menjadi artis K-pop pertama yang berhasil meraih sertifikasi platinum di Italia melalui album studio kelima mereka, ARIRANG.

Pencapaian tersebut diumumkan Big Hit Music pada 4 November 2026. Berdasarkan pengumuman tersebut, ARIRANG resmi mendapatkan sertifikasi platinum dari Federasi Industri Musik Italia (FIMI) pada 2 November waktu setempat.

Sertifikasi platinum itu diberikan setelah album ARIRANG mencatat penjualan kumulatif sebanyak 50.000 unit. Perhitungan FIMI mencakup penjualan album fisik, unduhan digital, serta konsumsi musik melalui layanan streaming.

Prestasi ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi musik Korea Selatan di pasar Italia. Sebelumnya, ARIRANG telah memperoleh sertifikasi gold di Italia pada April 2026. Hanya dalam waktu sekitar enam bulan, album tersebut berhasil meningkatkan pencapaiannya menjadi platinum.

Dengan demikian, BTS menjadi artis K-pop pertama yang membawa album mereka mencapai tingkat sertifikasi tertinggi tersebut di Italia.

Sebelum ARIRANG, sejumlah album BTS juga telah mendapatkan sertifikasi gold di Italia. Di antaranya LOVE YOURSELF: Answer, MAP OF THE SOUL : PERSONA, MAP OF THE SOUL : 7, BE, dan Proof.

ARIRANG Bertahan 32 Minggu di Billboard 200 Kesuksesan ARIRANG tidak hanya terlihat di pasar musik Eropa. Album tersebut juga masih menunjukkan performa kuat di Amerika Serikat meski telah berbulan-bulan sejak pertama kali dirilis pada Maret 2026.

Dalam tangga lagu Billboard 200 edisi 7 November 2026, ARIRANG menempati posisi ke-57. Pencapaian ini memperpanjang masa bertahannya di tangga album paling bergengsi di Amerika Serikat tersebut menjadi 32 minggu berturut-turut.