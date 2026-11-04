Terkait Komentar 'Memalukan', Luna Maya Tegaskan Bukan Raffi Ahmad

JawaPos.com - Luna Maya akhirnya angkat bicara setelah komentarnya di media sosial yang menyebut sebuah acara 'memalukan' menjadi sorotan publik. Komentar tersebut ramai dikaitkan dengan polemik deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang turut dihadiri sahabatnya, Raffi Ahmad, di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Melalui akun media sosialnya, Luna Maya menegaskan bahwa komentar tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada Raffi Ahmad. Ia justru menyindir pihak penyelenggara acara yang dinilai mencoreng makna deklarasi Sumpah Pemuda dengan menghadirkan peserta yang diduga bukan mahasiswa asli.

Kesalahpahaman bermula ketika Luna menuliskan komentar 'memalukan' pada sebuah unggahan yang membahas kontroversi acara deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa.

Komentar singkat itu kemudian memancing spekulasi warganet. Mengingat Raffi Ahmad hadir dalam kegiatan tersebut, tidak sedikit yang menduga Luna sedang menyindir sahabatnya sendiri.

Anggapan tersebut rupanya membuat Luna merasa kurang nyaman dan perlu memberikan penjelasan. Ia menegaskan tidak pernah menyebutkan nama Raffi Ahmad dalam komentarnya.

"Memangnya ada saya nyebut nama? Yang memalukan adalah yang membuat acara dan membawa mahasiswa palsu, dan membuat banyak orang jadi saling membully," ungkap Luna Maya.

Menurut Luna, persoalan utama bukan terletak pada kehadiran seseorang dalam acara tersebut, melainkan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dan dugaan keterlibatan peserta yang tidak sesuai dengan identitas yang ditampilkan.

Luna Maya juga menyayangkan munculnya aksi saling menyerang di media sosial akibat polemik tersebut.