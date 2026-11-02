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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 3 November 2026 | 06.01 WIB

GSI Youth Fest Tendang Raffi Ahmad Buntut Kontroversi Mahasewa

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Panitia GSI Youth Fest Hero Summit 2026 memutuskan membatalkan rencana menghadirkan Raffi Ahmad sebagai tamu undangan. Keputusan tersebut diambil setelah muncul kritik tajam yang berkaitan dengan kontroversi deklarasi mahasewa di Bundaran HI, Jakarta, 29 Oktober 2026, yang dihadiri Raffi.

Pembatalan itu diumumkan Ketua Panitia GSI Youth Fest Hero Summit, Asep Abdullah Rowi, Senin (2/11). Menurut Asep, pihaknya telah mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat sebelum mengambil keputusan tersebut.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang, GSI memutuskan membatalkan rencana kehadiran Raffi Ahmad sebagai tamu undangan dalam kegiatan ini," kata Asep.

Dia menjelaskan, rencana mengundang Raffi Ahmad sebenarnya sudah disusun jauh sebelum munculnya polemik deklarasi mahasewa di Bundaran HI. Namun, perkembangan situasi membuat panitia perlu mengevaluasi kembali susunan tamu undangan.

Awalnya, Raffi Ahmad masuk dalam rencana tamu yang akan dihadirkan dalam acara tersebut. Akan tetapi, GSI akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan rencana itu demi menjaga fokus kegiatan.

"Awalnya kami mengundang Raffi Ahmad, tapi kami batalkan setelah muncul kabar yang berkembang di masyarakat," ujarnya.

Asep menegaskan, keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Panitia ingin memastikan gelaran GSI Youth Fest tetap menjadi ruang positif bagi anak muda dan tidak kehilangan fokus akibat polemik yang berkembang di luar agenda acara.

GSI Youth Fest Hadirkan Ruang Inspirasi Anak Muda

Terlepas dari pembatalan kehadiran Raffi Ahmad, GSI Youth Fest Hero Summit 2026 tetap dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Indoor Manahan, Solo, pada 8 November 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Gerakan Solusi Indonesia tersebut mengusung tema besar "Pemuda Adalah Solusi". Acara ini dirancang sebagai wadah pertemuan generasi muda, komunitas, tokoh inspiratif, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan anak muda Indonesia.

Editor: Abdul Rahman
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