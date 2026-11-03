Zaskia Sungkar Doakan Raffi Ahmad: Semoga Allah Mengembalikan Sahabat Kami

JawaPos.com - Gelombang kritik yang menerpa Raffi Ahmad setelah deklarasi mahasewa di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 turut mengundang perhatian dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya datang dari Zaskia Sungkar yang menyampaikan pesan menyentuh sekaligus doa untuk sang sahabat.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @zaskiasungkar15, Zaskia Sungkar mengungkapkan harapan agar Raffi Ahmad senantiasa mendapat perlindungan sekaligus kekuatan dalam menghadapi ujian.

Zaskia juga menyampaikan doa agar Raffi Ahmad dijauhkan dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik di sekitarnya. Ia pun berharap sahabatnya itu mendapat petunjuk untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.

"Semoga Allah senantiasa menguatkan dan menjaga hatimu dalam menghadapi setiap ujian dan kesulitan," tulis Zaskia.

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Ia kemudian melanjutkan pesannya dengan doa agar Allah senantiasa menjaga Raffi dan membimbingnya kembali ke jalan yang diridai-Nya.

"Semoga Allah menjaga dan mengembalikan sahabat kami yang begitu baik hatinya ini dari kehidupan yang sedang dijalaninya sekarang. Semoga Allah membimbingnya kembali, melindunginya, dan memberikan tempat terbaik yang diridai-Nya," lanjutnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian Zaskia Sungkar terhadap kondisi Raffi di tengah situasi kurang menyenangkan yang sedang menjadi sorotan publik.

Bagian lain dari unggahan itu juga menyiratkan kerinduan Zaskia Sungkar terhadap kebersamaan mereka pada masa lalu. Ia berharap hubungan persahabatan tersebut bisa kembali seperti dulu.