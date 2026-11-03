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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 3 November 2026 | 14.21 WIB

Andovi da Lopez Sempat Ketakutan Saat Mau Kritik Raffi Ahmad

Aktor Andovi da Lopez. (Instagram: andovidalopez) - Image

Aktor Andovi da Lopez. (Instagram: andovidalopez)

JawaPos.com – Aktor sekaligus kreator konten Andovi da Lopez sempat diliputi rasa takut saat hendak menyampaikan kritik terbuka kepada Raffi Ahmad buntut atas deklarasi mahasewa yang diyakininya bertujuan untuk mendelegitimasi perjuangan para mahasiswa.

Bukan tanpa alasan, Andovi mengaku khawatir melayangkan kritikan karena sempat takut bakal kehilangan koneksi dan kesempatan di industri hiburan jika berani menegur Raffi, sosok yang memiliki pengaruh besar di dunia entertainment Tanah Air tersebut.

"Di tengah ketakutan gua ini, gua melihat video @fatianpujakesuma, dia nanya kenapa nggak ada yang berani call out Raffi Ahmad? Pertanyaan itu kena di gua, kenapa gua takut? Apakah karena gua takut kehilangan koneksi di industri hiburan atau takut sama 74 juta follower? Apa pun alasannya gua malu sama diri gua sendiri," kata Andovi.

Pengakuan itu disampaikan Andovi melalui video yang diunggah di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan pergulatan batin sebelum akhirnya memutuskan berbicara terkait kontroversi acara deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang dihadiri Raffi Ahmad di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Andovi tidak menampik bahwa Raffi Ahmad merupakan figur dengan pengaruh besar. Ia bahkan mengakui sempat beberapa kali bertemu Raffi dalam sejumlah acara publik dan mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan baik.

Namun, menurut Andovi, kritik yang disampaikannya bukan persoalan pribadi maupun hubungan antarsesama pekerja hiburan. Ia ingin mengingatkan Raffi mengenai tanggung jawabnya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Takut Kehilangan Koneksi di Industri Hiburan

Andovi secara terbuka mengakui bahwa besarnya pengaruh Raffi Ahmad membuat dirinya sempat berpikir panjang sebelum mengunggah video kritik.

Ia bahkan mempertanyakan kepada diri sendiri apakah ketakutan tersebut muncul karena khawatir kehilangan koneksi profesional di industri hiburan atau karena pengaruh besar Raffi di media sosial.

Pemikiran itu semakin mengusik Andovi setelah melihat video kreator TikTok Fatian Puja Kesuma yang mempertanyakan mengapa tidak banyak publik figur berani mengkritik Raffi Ahmad.

Editor: Abdul Rahman
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