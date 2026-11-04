Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 4 November 2026 | 23.23 WIB

Tampil dengan Gaya Berani, Nayeon Siap Kembali Lewat Single 'NA-STY'

Single Baru Nayeon (allkpop) - Image

Single Baru Nayeon (allkpop)

JawaPos.com - Nayeon TWICE curi perhatian setelah memberikan bocoran mengenai single solo terbarunya berjudul 'NA-STY'.

Penyanyi tersebut tampil dengan perubahan gaya yang cukup mencolok, yakni rambut berwarna biru yang langsung menarik perhatian penggemar.

Penampilan baru ini menjadi petunjuk awal mengenai konsep yang akan dibawanya dalam proyek musik mendatang.

Menurut laporan allkpop, Nayeon memperkenalkan teaser 'NA-STY' dengan visual yang berbeda dari penampilan sebelumnya.

Rambut biru menjadi salah satu elemen utama yang membuat konsep kali ini terlihat lebih berani dan segar. Teaser tersebut pun memancing rasa penasaran penggemar terhadap arah musik dan visual yang disiapkan.

Sejak memulai debut solo pada 2022 melalui mini album IM NAYEON, Nayeon berhasil memperlihatkan identitas musikalnya di luar aktivitas bersama TWICE.

Ia dikenal dengan karakter vokal yang ceria serta penampilan panggung yang penuh energi. Karena itu, setiap proyek solonya selalu dinantikan oleh ONCE maupun pencinta K-pop.

Kehadiran 'NA-STY' diperkirakan menjadi kesempatan baru bagi Nayeon untuk mengeksplorasi sisi artistik yang berbeda.

Perubahan penampilan melalui rambut biru memberikan gambaran bahwa ia siap mencoba konsep yang lebih berani.

Meski detail lagu belum sepenuhnya terungkap, teaser tersebut sudah berhasil membangun antusiasme menjelang perilisan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nayeon TWICE Siap Comeback Solo, Teaser Single Baru “NA-sty” Resmi Dirilis - Image
Music & Movie

Nayeon TWICE Siap Comeback Solo, Teaser Single Baru “NA-sty” Resmi Dirilis

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.32 WIB

Nayeon TWICE Comeback Solo November 2026, JYP Entertainment Beri Konfirmasi - Image
Music & Movie

Nayeon TWICE Comeback Solo November 2026, JYP Entertainment Beri Konfirmasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.11 WIB

Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS - Image
Entertainment

Jihyo TWICE Tinggalkan JYP Entertainment Setelah 21 Tahun, Dirikan Agensi Sendiri EMITHAUS

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore