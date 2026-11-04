Tampil dengan Gaya Berani, Nayeon Siap Kembali Lewat Single 'NA-STY'

JawaPos.com - Nayeon TWICE curi perhatian setelah memberikan bocoran mengenai single solo terbarunya berjudul 'NA-STY'.

Penyanyi tersebut tampil dengan perubahan gaya yang cukup mencolok, yakni rambut berwarna biru yang langsung menarik perhatian penggemar.

Penampilan baru ini menjadi petunjuk awal mengenai konsep yang akan dibawanya dalam proyek musik mendatang.

Menurut laporan allkpop, Nayeon memperkenalkan teaser 'NA-STY' dengan visual yang berbeda dari penampilan sebelumnya.

Rambut biru menjadi salah satu elemen utama yang membuat konsep kali ini terlihat lebih berani dan segar. Teaser tersebut pun memancing rasa penasaran penggemar terhadap arah musik dan visual yang disiapkan.

Sejak memulai debut solo pada 2022 melalui mini album IM NAYEON, Nayeon berhasil memperlihatkan identitas musikalnya di luar aktivitas bersama TWICE.

Ia dikenal dengan karakter vokal yang ceria serta penampilan panggung yang penuh energi. Karena itu, setiap proyek solonya selalu dinantikan oleh ONCE maupun pencinta K-pop.

Kehadiran 'NA-STY' diperkirakan menjadi kesempatan baru bagi Nayeon untuk mengeksplorasi sisi artistik yang berbeda.

Perubahan penampilan melalui rambut biru memberikan gambaran bahwa ia siap mencoba konsep yang lebih berani.