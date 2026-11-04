Mark Lee Beri Isyarat Proyek Menarik Menjelang Akhir 2026

Mark Lee (x @kchartsmaster)
JawaPos.com - Mark Lee membuat penggemar penasaran setelah memberikan petunjuk mengenai rencana menarik menjelang penghujung 2026.
Musisi yang dikenal dengan kemampuan rap, vokal, dan keterlibatannya dalam proses kreatif NCT tersebut mengisyaratkan bahwa masih ada sesuatu yang sedang dipersiapkan sebelum tahun ini berakhir.
Menurut laporan allkpop, Mark memberikan bocoran mengenai rencana mendatang yang berpotensi menjadi kabar menggembirakan bagi penggemar.
Meski belum mengungkap seluruh detailnya, pernyataan tersebut langsung memunculkan berbagai spekulasi mengenai kemungkinan aktivitas baru sang idol.
Mark selama ini dikenal sebagai salah satu anggota NCT yang aktif dalam berbagai proyek musik. Ia juga memiliki pengalaman tampil bersama sejumlah unit, termasuk NCT 127 dan NCT DREAM.
Selain itu, keterlibatannya dalam penulisan lirik dan proses kreatif membuat setiap perkembangan kariernya selalu menarik perhatian penggemar.
Isyarat mengenai rencana akhir tahun tersebut pun menambah rasa penasaran mengenai arah aktivitas Mark selanjutnya.
Penggemar berharap petunjuk yang diberikan berkaitan dengan karya musik baru, penampilan khusus, atau proyek lain yang dapat memperlihatkan sisi berbeda dari dirinya.
Hingga informasi lebih lanjut diumumkan, detail mengenai rencana Mark masih menjadi hal yang dinantikan.
Satu hal yang pasti, petunjuk singkat tersebut berhasil membangun antusiasme penggemar untuk menyambut berbagai kemungkinan aktivitas Mark Lee menjelang akhir 2026.
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