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Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Mark Lee Tegaskan Ambisi Bermusik Usai Tinggalkan NCT, Ingin Buktikan Kemampuan Terbaiknya

Mark Lee (x @soompi) - Image

Mark Lee (x @soompi)

JawaPos.com - Mark Lee bagikan pandangannya tentang ambisi, perjalanan karier, dan standar kesuksesan yang ingin ia capai sebagai seorang musisi.

Dalam episode ketiga serial YouTube Mark Lee Living in Fort Lee yang dirilis pada 23 Oktober 2026, Mark tidak hanya memperlihatkan kesehariannya, tetapi juga berbicara terbuka mengenai tekadnya untuk mengembangkan potensi terbaik sebagai seorang artis. Menurut laporan allkpop, Mark menegaskan bahwa ia ingin membuktikan kemampuannya melalui karya musik.

Dalam video tersebut, Mark mengingat bahwa dirinya kerap disebut sebagai sosok yang terlahir untuk menjadi selebritas atau idol.

Ia juga mengenang komentar seorang pelatih saat masih menjadi trainee, yang menyebut bahwa bahkan jika Mark beralih menekuni golf, ia berpotensi menjadi seperti Tiger Woods.

Pengalaman itu membekas dalam pikirannya dan membuatnya semakin yakin untuk memberikan kemampuan terbaik setelah memilih jalur musik sebagai kariernya.

Mark kemudian menjelaskan bahwa baginya, menjadi yang terbaik bukan sekadar tentang popularitas atau pencapaian di industri hiburan. Ia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri melalui karya yang memiliki arti.

Menurutnya, setiap orang mungkin mempunyai definisi berbeda tentang kesuksesan, tetapi ia ingin memusatkan hidupnya pada satu tujuan utama: menjadi artis terbaik yang mampu ia wujudkan.

Episode tersebut juga memperlihatkan sisi hangat Mark ketika menghabiskan waktu bersama dua anak dari manajer yang dekat dengannya di Fort Lee, New Jersey.

Ia mengajak mereka berbelanja, membantu memilih mainan, dan bercanda selama perjalanan. Momen sederhana itu memberikan gambaran berbeda tentang kehidupan sehari-harinya, sekaligus memperlihatkan pengalaman yang turut menginspirasinya dalam memikirkan arah musik yang ingin dikembangkan.

Setelah mengakhiri aktivitasnya bersama NCT dan berpisah dengan SM Entertainment, Mark mulai membangun jalur kreatifnya sendiri melalui perusahaan Upper Room.

Editor: Hanny Suwindari
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