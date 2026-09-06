Mark Lee Siapkan Solo Single My Friend, Ungkap Impian Ciptakan Musik untuk Generasi Mendatang 

JawaPos.com – Mark Lee meningkatkan antusiasme penggemar menjelang perilisan single terbarunya, “My Friend”.
Setelah menghadirkan potongan lagu secara bertahap, ia kembali memperlihatkan sejumlah visual yang menonjolkan sisi dirinya yang lebih natural dan personal sebagai seorang musisi.
Melalui media sosial resmi agensinya, UPPER ROOM, Mark membagikan video pendek ketika dirinya menyanyikan “My Friend” di bawah hangatnya sinar matahari.
Tanpa produksi rumit, video tersebut hanya berfokus pada vokal, lirik, dan emosi Mark. Konsep sederhana ini sejalan dengan semangat Back to Basic yang ingin ditampilkan dalam proyek barunya.
“My Friend” merupakan lagu pop bertempo sedang yang mengangkat pertanyaan tentang seperti apa bentuk cinta terbaik.
Nuansa menyegarkan berpadu dengan loop gitar bernuansa nostalgia, menggambarkan momen ketika seseorang meninggalkan satu musim untuk memasuki babak kehidupan yang baru. Menariknya, Mark turut terlibat langsung dalam penulisan lirik, komposisi, hingga aransemen lagu.
Dilansir OSEN, konsep “My Friend” juga mempertahankan suasana santai melalui styling sederhana dan pencahayaan alami.
Mark ditampilkan dalam berbagai latar, mulai dari padang rumput, kawasan perkotaan, hingga suasana malam dengan kobaran api. Single tersebut dijadwalkan dirilis pada 10 September, menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan solonya.
Selain musik, Mark juga mulai memperlihatkan ketertarikannya terhadap proyek kids-pop. Dalam teaser berjudul “Mark Lee & Kids-POP” di kanal YouTube-nya, ia terlihat berinteraksi dengan anak-anak sekaligus mendapatkan inspirasi baru.
Mark mengungkapkan keinginannya membuat musik yang dapat memberikan pengaruh positif bagi generasi mendatang, sehingga proyek tersebut disebutnya selaras dengan impian yang ingin ia wujudkan.
Perjalanan baru Mark semakin menarik perhatian setelah ia mendirikan agensinya sendiri, UPPER ROOM, dan memilih untuk meninggalkan NCT demi mengejar visi musik serta kehidupan yang ingin dibangunnya.
Melalui “My Friend”, Mark kini bersiap memperkenalkan warna musik yang lebih dekat dengan dirinya sekaligus membuka babak baru sebagai artis solo.
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Jawa Pos
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