Sinopsis Pay Later 2 yang Dibintangi Amanda Manopo, Fajar Sadboy dan Kenny Austin

Pay Later 2. (Instagram: visionplusoriginals)
JawaPos.com - Amanda Manopo dan Fajar Sadboy kembali dipertemukan dalam original series Pay Later 2 yang akan tayang mulai 5 November 2026 di VISION+. Setelah musim pertamanya mendapat sambutan positif, serial bergenre komedi keluarga ini hadir dengan konflik yang lebih beragam, mulai dari jeratan pinjaman online (pinjol), judi online, persoalan keluarga, hingga kisah percintaan.
Kali ini, Tika yang diperankan Amanda Manopo harus kembali berhadapan dengan masalah finansial keluarganya. Di tengah usahanya membangun ulang karier sebagai seleb TikTok, ia justru harus menyelesaikan persoalan baru akibat ulah sang adik, Umar, yang diperankan Fajar Sadboy.
Berbeda dari musim sebelumnya, Pay Later 2 tidak hanya menjadikan utang sebagai sumber konflik utama. Ceritanya juga mengeksplorasi hubungan antaranggota keluarga, tekanan membangun karier di media sosial, serta dinamika percintaan yang semakin rumit.
Serial ini terdiri dari delapan episode dengan menghadirkan sejumlah pemain, di antaranya Kenny Austin, Indra Birowo, Roweina Umboh, Dustin Tiffani, hingga Nunung.
Dalam Pay Later 2, Tika masih berusaha memulihkan citra dan kariernya di media sosial. Namun, upaya tersebut kembali terganggu setelah Umar membuat masalah baru yang menyeret seluruh keluarga.
Alih-alih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA, Umar justru terlibat judi online. Uang yang semestinya digunakan untuk biaya kuliah malah dialihkan untuk kepentingan lain.
Persoalan semakin rumit ketika Umar kembali terlilit utang demi seorang perempuan yang ternyata memanfaatkannya.
Situasi tersebut membuat Tika harus turun tangan menyelesaikan masalah sang adik. Padahal, ia sendiri masih berjuang memperbaiki reputasi dan membangun kembali kariernya sebagai konten kreator.
Konflik Umar menjadi salah satu bagian cerita yang menarik karena mengangkat persoalan yang dekat dengan realitas masyarakat, terutama dampak judi online dan pinjaman online terhadap kondisi keuangan serta keharmonisan keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022