Sinopsis Pay Later 2 yang Dibintangi Amanda Manopo, Fajar Sadboy dan Kenny Austin

JawaPos.com - Amanda Manopo dan Fajar Sadboy kembali dipertemukan dalam original series Pay Later 2 yang akan tayang mulai 5 November 2026 di VISION+. Setelah musim pertamanya mendapat sambutan positif, serial bergenre komedi keluarga ini hadir dengan konflik yang lebih beragam, mulai dari jeratan pinjaman online (pinjol), judi online, persoalan keluarga, hingga kisah percintaan.

Kali ini, Tika yang diperankan Amanda Manopo harus kembali berhadapan dengan masalah finansial keluarganya. Di tengah usahanya membangun ulang karier sebagai seleb TikTok, ia justru harus menyelesaikan persoalan baru akibat ulah sang adik, Umar, yang diperankan Fajar Sadboy.

Sinopsis Pay Later 2 Berbeda dari musim sebelumnya, Pay Later 2 tidak hanya menjadikan utang sebagai sumber konflik utama. Ceritanya juga mengeksplorasi hubungan antaranggota keluarga, tekanan membangun karier di media sosial, serta dinamika percintaan yang semakin rumit.

Serial ini terdiri dari delapan episode dengan menghadirkan sejumlah pemain, di antaranya Kenny Austin, Indra Birowo, Roweina Umboh, Dustin Tiffani, hingga Nunung.

Dalam Pay Later 2, Tika masih berusaha memulihkan citra dan kariernya di media sosial. Namun, upaya tersebut kembali terganggu setelah Umar membuat masalah baru yang menyeret seluruh keluarga.

Alih-alih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA, Umar justru terlibat judi online. Uang yang semestinya digunakan untuk biaya kuliah malah dialihkan untuk kepentingan lain.

Persoalan semakin rumit ketika Umar kembali terlilit utang demi seorang perempuan yang ternyata memanfaatkannya.

Situasi tersebut membuat Tika harus turun tangan menyelesaikan masalah sang adik. Padahal, ia sendiri masih berjuang memperbaiki reputasi dan membangun kembali kariernya sebagai konten kreator.