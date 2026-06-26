Amanda Manopo Mau Perkarakan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan dan Masalah Keuangan

JawaPos.com - Amanda Manopo mengendus ada yang tidak beres dalam manajamen perusahaan. Dia pun mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk berkonsultasi terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan adanya masalah yang tidak jelas terkait keuangan diduga ada penggelapan dana.

Amanda Manopo datang dengan ditemani kuasa hukumnya Sandy Arifin dan juga suaminya Kenny Austin. Bintang sinetron Ikatan Cinta baru berkonsultasi karena masih dalam tahapan awal membicarakan kasus yang dialaminya dengan pihak kepolisian, disinkronkan dengan bukti yang dikantongi.

"Ini baru konsultasi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, ada juga penggelapan dana, tapi kami belum bisa menyampaikannya sekarang karena baru tahapan konsultasi," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Sandy Arifin berjanji akan membicarakan secara jelas apa yang sebenarnya terjadi sampai Amanda Manopo geram atas tindakan yang dialaminya setelah semuanya clear.

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"Nanti kalau sudah fix datanya, baru kita sampaikan," ungkap Sandy Arifin.

Apa yang dialami Amanda Manopo tidak hanya menyangkut masalah urusan pekerjaan, tapi juga terkait nama baiknya dan bisa berdampak pada reputasi sang aktris.

"Selain kaitannya dengan pekerjaan, juga ada pencemaran nama baiknya," kata Sandy Arifin.

Hal senada juga diungkapkan Amanda Manopo. Dia masih enggan bicara terkait masalah yang dialaminya karena baru pada tahapan konsultasi. Namun yang pasti, Manda kesal dengan tindakan orang yang hendak dilaporkannya tersebut.