Fajar Sadboy Beli Rumah Pertama di Usia 19 Tahun, Butuh 4 Tahun Menabung

JawaPos.com - Komedian Fajar Sadboy membeli rumah pertama di usianya yang baru memasuki 19 tahun. Pemilik nama asli Fajar Labatjo itu berhasil membeli rumah di Bekasi yang proses pembayarannya dilakukan secara tunai.

Pencapaian tersebut menjadi momen membanggakan bagi Fajar. Ia bersyukur akhirnya mampu membeli rumah secara cash setelah sekitar 4 tahun menabung dari hasil kerjanya di dunia hiburan.

Fajar senang sekali karena merasa satu per satu impiannya mulai terwujud. Menurut dia, ini tidak lepas dari doa ibunya dan juga dukungan dari orang-orang sekitar.

“Alhamdulillah, bersyukur ya. Senang banget satu per satu bisa tercapai berkat doa ibu dan semuanya,” ujar Fajar Sadboy.

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Dia membeli rumah di Bekasi setelah melalui pertimbangan bersama tim manajemennya. Hunian tersebut menjadi langkah baru bagi Fajar untuk memiliki tempat tinggal sendiri sekaligus menikmati hasil kerja kerasnya di dunia hiburan.

Meski sudah berhasil membeli rumah secara tunai, Fajar rupanya tidak terlalu memusingkan kemewahan bangunan. Ia justru memiliki ide tersendiri untuk menciptakan kesan mewah di rumah barunya, terutama melalui permainan pencahayaan.

“Mewah bukan rumahnya, tapi lampunya,” kata Fajar sambil bercanda.

Pernyataan itu menggambarkan cara Fajar memaknai kenyamanan rumah. Baginya, hunian yang menyenangkan tidak harus berukuran besar atau dipenuhi perabotan mahal. Kehadiran orang-orang terdekat justru menjadi hal yang jauh lebih penting.