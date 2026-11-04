Kolaborasi Tak Terduga, Lee Hi dan Dok2 Hadirkan Nuansa Romantis Lewat 'KAI'

Kolaborasi Lee Hi dan Dok2 (allkpop)
JawaPos.com - Lee Hi dan Dok2 menarik perhatian penggemar melalui kolaborasi terbaru mereka berjudul 'KAI'. Keduanya tampil bersama dalam video musik yang menghadirkan suasana romantis dan penuh chemistry.
Salah satu adegan yang paling banyak dibicarakan adalah momen ketika Lee Hi dan Dok2 berbagi ciuman, memberikan sentuhan emosional pada visual lagu tersebut.
Menurut laporan allkpop, video musik 'KAI' menampilkan Lee Hi dan Dok2 dalam konsep yang menonjolkan kedekatan dua karakter.
Interaksi keduanya terlihat lebih intim dibandingkan kolaborasi musik pada umumnya. Adegan romantis tersebut pun menjadi daya tarik tersendiri dan memancing reaksi penggemar.
Kolaborasi ini mempertemukan karakter vokal Lee Hi yang dikenal dengan warna suara soulful dan gaya rap Dok2 yang khas. Perpaduan keduanya memberikan nuansa berbeda dalam lagu 'KAI'.
Kehadiran dua musisi dengan latar musikal yang berbeda membuat karya ini menjadi salah satu rilisan kolaborasi yang menarik perhatian.
Video musik tersebut tidak hanya mengandalkan penampilan keduanya, tetapi juga membangun suasana melalui visual romantis.
Adegan ciuman menjadi bagian yang paling mencolok karena memperlihatkan sisi lain dari Lee Hi dan Dok2 di luar citra mereka sebagai musisi.
Konsep ini sekaligus membuat penggemar penasaran dengan cerita yang ingin disampaikan melalui lagu.
Perilisan 'KAI' menambah daftar kolaborasi menarik di industri musik Korea pada 2026. Kehadiran Lee Hi dan Dok2 dalam satu proyek memperlihatkan bagaimana dua gaya musik berbeda dapat dipadukan menjadi karya dengan karakter tersendiri.
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