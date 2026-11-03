Fans Kpop Bisa Ikut Dance Competition JISOO di Jakarta, Catat Tanggalnya!

JawaPos.com - Penggemar Kpop di Indonesia akan memiliki kesempatan untuk merasakan langsung atmosfer era terbaru Jisoo lewat single Click. Sebuah pop-up store bertema Click Jisoo dijadwalkan hadir di Gandaria City, Jakarta, pada 12–29 November 2026. Selain berburu merchandise, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kompetisi dance, cosplay, hingga adu kemiripan penampilan dengan sang idola.

Kehadiran ruang interaktif seperti ini memperlihatkan bagaimana budaya pop Korea semakin berkembang di Indonesia. Aktivitas penggemar kini tidak hanya berlangsung melalui media sosial, streaming musik, atau konser, tetapi juga lewat pertemuan langsung dan kegiatan komunitas.

Bagi penggemar Jisoo, pop-up store tersebut menjadi kesempatan untuk berkumpul, mengekspresikan kreativitas, sekaligus merayakan karya terbaru solois asal Korea Selatan itu bersama sesama penggemar.

Ada Lima Kompetisi untuk Penggemar Jisoo Salah satu kegiatan yang disiapkan dalam acara Click Jisoo adalah serangkaian kompetisi yang melibatkan partisipasi penggemar.

Ada lima kategori yang akan meramaikan kegiatan tersebut, yakni Group Dance Competition, Jisoo Look-Alike Competition, Click Solo Dance Competition, Click Costume Competition, dan Click on Mic Competition.

Group Dance Competition memberikan ruang bagi kelompok penggemar untuk menampilkan koreografi bersama. Sementara itu, Click Solo Dance Competition menjadi kesempatan bagi penggemar yang ingin menunjukkan kemampuan menari secara individu.

Bagi yang lebih tertarik dengan penampilan, Jisoo Look-Alike Competition dan Click Costume Competition bisa menjadi ajang untuk memperlihatkan kreativitas dalam meniru gaya maupun penampilan sang idola.

Adapun Click on Mic Competition ditujukan bagi penggemar yang ingin menunjukkan kemampuan mereka melalui penampilan vokal.

Rangkaian kompetisi tersebut sekaligus memperlihatkan beragam cara penggemar menikmati budaya Kpop. Tidak semua penggemar harus menjadi penonton pasif karena ada ruang untuk terlibat melalui musik, tarian, kostum, dan kreativitas.