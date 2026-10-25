Light Stick Solo yang Menarik Dirilis, Jisoo BLACKPINK Tuai Perhatian

Jisoo BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Memiliki karir cemerlang, Jisoo anggota girlgrup Korea BLACKPINK akan meluncurkan light stick solo yang baru
Dikutip dari Soompi, Minggu (25/10), hal ini disambut antusias dan bahagia oleh para penggemarnya.
Baru-baru ini yaitu tanggal 24 Oktober, Jisoo memperlihatkan tampilan perdana light stick resmi miliknya yang menggemaskan, dengan desain menyerupai es krim kerucut.
Penggemar antusias menantikan bagaimana Light stick solo tersebut, Jisoo akan merilisnya tanggal 26 Oktober KST.
Jisoo sendiri pertama kali debut sebagai aktris dalam drama tahun 2021 yaitu Snowdrop, baru-baru ini membintangi serial Netflix baru berjudul Boyfriend on Demand.
Namanya melejit, menjadi anggota grup Blackpink, yang debut di bawah naungan YG Entertainment pada Agustus 2016.
Menaiki tangga popularitas, ia memulai debut aktingnya dengan peran cameo dalam serial The Producers (2015) dan menjadi peran utama pertamanya di drama Snowdrop.
Sang idol diketahui lahir 3 Januari 1995, yang berprofesi sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris Korea Selatan.
Pada Maret 2023, Jisoo merilis album single debutnya, Me, yang menjadi album terlaris oleh solois wanita di Korea Selatan dan yang pertama terjual lebih dari satu juta kopi.
Dalam drama Boyfriend On Demand, ia menjadi seorang produser webtoon yang terlalu banyak bekerja dan berlangganan layanan simulasi kencan virtual untuk merasakan kencan impiannya.
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