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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.21 WIB

Rela Menempuh Perjalanan Dua Jam, Jisoo BLACKPINK Tunjukkan Dukungan untuk BIGBANG

jisoo bertemu bigbang (x @theepopcore)

JawaPos.com - Jisoo mengejutkan penggemar setelah memperlihatkan momen pertemuannya dengan para anggota BIGBANG di belakang panggung usai konser mereka di Singapura.

Menurut laporan allkpop, Jisoo membagikan pengalaman tersebut melalui vlog YouTube berjudul London to Paris with JISOO.

Video itu memperlihatkan perjalanan sang penyanyi, termasuk kunjungannya untuk menyaksikan penampilan BIGBANG secara langsung.

Dalam vlog tersebut, Jisoo terlihat begitu antusias menikmati konser. Ia bahkan membawa light stick resmi BIGBANG dan ikut menari mengikuti lagu-lagu yang dibawakan grup seniornya itu.

Momen tersebut menarik perhatian penggemar karena memperlihatkan Jisoo menikmati pertunjukan sebagai seorang penggemar, bukan hanya sebagai sesama artis.

Kejutan berlanjut setelah konser berakhir. Jisoo menunggu di belakang panggung untuk menyapa para anggota BIGBANG, yakni G-Dragon, Taeyang, dan Daesung.

Cuplikan pertemuan mereka kemudian menyebar di media sosial dan menuai respons positif dari penggemar yang senang melihat interaksi hangat antara dua grup besar K-pop tersebut.

Hal lain yang mencuri perhatian adalah usaha Jisoo untuk menghadiri konser itu di tengah jadwal pekerjaannya yang padat.

Dalam vlog tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalani syuting sepanjang hari dan menempuh perjalanan sekitar dua jam untuk bisa menyaksikan pertunjukan BIGBANG. Usahanya itu memperlihatkan antusiasme dan dukungan yang besar terhadap grup tersebut.

Pertemuan ini juga mengingatkan penggemar pada hubungan antara BLACKPINK dan BIGBANG sebagai grup yang sama-sama pernah berada di bawah naungan YG Entertainment.

BIGBANG dikenal sebagai salah satu senior penting dalam industri K-pop, sementara BLACKPINK berkembang menjadi salah satu grup perempuan Korea Selatan dengan popularitas global.

Momen Jisoo menyaksikan konser hingga menyapa para anggota BIGBANG pun menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar.

Selain memperlihatkan sisi personal Jisoo, kejadian tersebut menghadirkan interaksi manis antara dua generasi artis K-pop yang membuat penggemar bernostalgia dengan ikatan mereka di industri musik Korea.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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