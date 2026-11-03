Nunung Masih Jalani Pengobatan Kanker Payudara, Rutin Kontrol Setiap Bulan

JawaPos.com - Komedian senior Nunung mengungkapkan perkembangan kondisi kesehatannya setelah didiagnosis mengidap kanker payudara pada 2023 silam. Meski kini mulai kembali aktif di dunia hiburan, pemilik nama lengkap Tri Retno Prayudati itu mengaku masih harus menjalani pengobatan dan pemeriksaan medis secara rutin.

Nunung mengatakan kondisi kesehatannya saat ini relatif stabil. Namun, dia tidak ingin lengah karena proses pemulihan kanker payudara yang dijalaninya masih membutuhkan perhatian khusus.

"Alhamdulillah kesehatan saya baik, tetap terjaga," kata Nunung.

Di balik aktivitasnya yang kembali terlihat mengisi program di televisi, Nunung ternyata masih harus mengonsumsi sejumlah obat sesuai resep dokter. Pengobatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi tubuh sekaligus memantau perkembangan penyakitnya.

"Obat masih terus, masih berjalan terus karena memang harus minum obat," ungkapnya.

Komedian yang dikenal publik lewat grup lawak Srimulat menjelaskan, obat yang dikonsumsinya tidak hanya berkaitan dengan kanker payudara. Ia harus mengendalikan beberapa masalah kesehatan lain, termasuk penyakit diabetes dan asam lambung.

Kondisi tersebut membuat Nunung perlu lebih disiplin dalam menjaga pola hidup dan mengikuti anjuran tenaga medis. Aktivitas pekerjaan yang kembali dijalani Nunung harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya.

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