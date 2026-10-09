Nunung Ternyata Pernah Dituding Pelakor Saat Hendak Menikah dengan Iyan Sambiran

JawaPos.com - Komedian Nunung ternyata pernah menghadapi persoalan pelik sebelum resmi menikah dengan Iyan Sambiran. Ia sempat dituding sebagai perebut laki orang atau pelakor lantaran muncul seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Iyan.

Tudingan tersebut nyaris membuat hubungan Nunung dengan Iyan berakhir. Pasalnya, persoalan itu muncul saat keduanya sudah mempersiapkan pernikahan setelah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun.

"Hubungan saya sama Ian sudah hampir 2 tahun ya, nggak ada masalah apa-apa. Kenapa waktu mau menikah tiba-tiba dia datang?," ujar Nunung saat menjadi bintang tamu salah satu program televisi.

Nunung kemudian meminta Iyan menjelaskan sekaligus memberikan bukti terkait perempuan yang mengaku sebagai istrinya. Iyan pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah mantan istri yang pernah dinikahinya secara siri.

'Aku sudah mau lepas, kita lepas aja (tidak jadi nikah). Tapi dia tetap membuktikan dengan kekehnya. Sampai dia datang ke KUA Surabaya nggak ada surat pernikahan itu," ungkap Nunung.

Setelah dilakukan pengecekan, tidak ditemukan bukti pernikahan resmi antara Iyan dengan perempuan yang sempat menyebut Nunung sebagai pelakor. Perempuan itu juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan istri sah dari Iyan.

Nunung merasa yakin setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tetap memproses pernikahannya dengan Iyan. Dalam pandangannya, jika benar Iyan sudah punya istri, tidak mungkin pihak KUA memproses pernikahannya.

"Pihak KUA berani menikahkan karena dia tidak punya istri. Kalau dia punya istri, nggak mungkin KUA mau menikahkan. Risikonya besar, bisa ramai," tuturnya.