Warung Nunung Mendadak Sepi Setelah Penemuan Tanah Kuburan Mirip Pocong

Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung turut membintangi film Pesugihan Sate Gagak. (Shafa Nadia/Jawa Pos)
JawaPos.com - Komedian Nunung mengaku sempat tidak percaya ketika keluarganya melaporkan penemuan benda aneh diduga tanah kuburan yang dibungkus dan diikat mirip pocong di warung makannya di Solo, Jawa Tengah.
Namun, keraguannya tersebut mulai berubah setelah Nunung melihat usaha kulinernya terus mengalami penurunan jumlah pengunjung cukup drastis.
Nunung mengatakan, dirinya tidak menyaksikan secara langsung kejadian tersebut karena berada jauh dari Solo. Ia hanya menerima laporan dari keluarga, termasuk foto-foto yang memperlihatkan benda yang mereka temukan di sekitar warung.
"Kalau aku sebetulnya tidak tahu persis karena kejadiannya di Solo" ujar Nunung saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan.
Pada awalnya, Nunung tidak langsung percaya dengan cerita yang disampaikan keluarganya. Ia mengaku bukan tipikal orang yang mudah percaya begitu saja pada hal-hal yang berkaitan dengan kejadian mistis atau benda-benda yang dianggap tidak biasa.
"Waktu pertama kali dikasih laporan, dikasih fotonya, aku antara percaya nggak percaya karena aku orangnya nggak percayaan pada hal-hal kayak gitu," ungkap Nunung.
Meski demikian, laporan serupa disebut terus muncul. Nunung mengatakan, benda yang telah dibuang justru kembali ditemukan dengan bentuk yang mirip dengan temuan sebelumnya.
Pada saat yang bersamaan, kondisi restoran yang dikelola Nunung bersama keluarga mengalami penurunan pembeli cukup drastis. Dari yang biasanya bisa menghabiskan nasi sekitar 10 kilogram, menurun sampai ke 1 kilogram.
Pengalaman tersebut membuat Nunung semakin memikirkan kondisi warungnya. Terlebih, ia merasa perubahan jumlah pengunjung cukup berbeda dibandingkan ketika usaha tersebut masih ramai.
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