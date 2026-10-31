Klarifikasi Raffi Ahmad Soal Kehadirannya di Acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa di Bundaran HI

JawaPos.com - Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait kehadirannya dalam deklarasi Sumpah Pemuda mahasewa yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut mendapat sorotan tajam dari banyak pihak mengingat terdapat perlakuan berbeda antara deklarasi yang dihadiri Raffi Ahmad dengan aksi demonstrasi yang digelar para mahasiswa dalam momentum perayaan Hari Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada tanggal 28 Oktober 2026.

Selain itu, deklarasi Sumpah Pemuda yang dihadiri Raffi Ahmad dan Willie Salim semakin disorot setelah terungkap pernyataan mencengangkan dari salah satu peserta ternyata bukan berasal dari mahasiswa dan mengaku dibayar.

Presenter sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut memberikan klarifikasi setelah kehadirannya dalam kegiatan itu menjadi perbincangan di media sosial.

Sorotan muncul menyusul dugaan keterlibatan Raffi Ahmad dalam penyelenggaraan acara hingga tudingan adanya pengaturan kemunculan sebuah merek.

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan pada Jumat malam, 30 Oktober 2026, Raffi menegaskan bahwa dirinya hanya hadir dengan kapasitas sebagai undangan. Ia mengaku baru menerima informasi mengenai kegiatan tersebut pada malam sebelum acara berlangsung.

Raffi Ahmad secara tegas membantah terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan rangkaian kegiatan. Menurut dia, dirinya tidak mengetahui secara terperinci susunan acara ataupun pihak-pihak yang akan hadir dalam deklarasi tersebut.

"Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara. Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir," ujar Raffi.