RANS Carnival Jogja Kena Gelombang Boikot, Raffi Ahmad Melakukan Klarifikasi Melalui Video 

JawaPos.com - Raffi Ahmad kini menghapi permasalahan yang cukup serius. Pasalnya, ia terkena gelombang boikot buntut atas keikutsertaannya dalam gelaran acara deklarasi Sumpah Pemuda Mahasewa yang digelar di Bundaran HI, Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Cancel culture pun menghantam penyelenggaraan acara RANS Carnival yang dilangsungkan di Area Parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah musisi hingga para pelaku UMKM dikabarkan mundur dalam acara yang seharusnya berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 itu.

Gelombang penolakan publik semakin besar dan berdampak negatif pada Raffi dan usahanya, Raffi Ahmad akhirnya melakukan klarifikasi melalui sebuah video setelah sebelumnya melakukan klarifikasi melalui keterangan tertulis.

"Saya Raffi Ahmad dengan kerendahan hati saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait acara pada tanggal 29 Oktober lalu sebagaimana telah dijelaskan Polda Metro Jaya selaku penyelenggara acara," ujar suami Nagita Slavina itu.

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Raffi menegaskan keterlibatannya dalam acara deklarasi mahasewa kapasitasnya hanya sebagai undangan. Dia mengaku tidak ada niatan sama sekali mengotori kesucian sumpah pemuda.

"Saya hadir sebagai undangan dalam kegiatan kepemudaan tersebut. Saya datang dengan niat yang tulus dan itikad yang baik tanpa niat merendahkan, apalagi mencederai semangat generasi muda. Sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu di setiap ada undangan siapapun yang mengundang saya, Insya Allah saya selalu mengupayakan untuk hadir walaupun sebentar," ungkapnya.

Raffi Ahmad juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang muncul di media sosial dan publik buntut atas kedatangannya dalam kegiatan mahasewa yang melibatkan orang bayaran.

"Saya mohon maaf dari hati saya atas kegaduhan yang timbul dari saya. Saya sangat memahami bahwa niat baik tetap perlu disertai ketelitian pada setiap kegiatan yang akan dihadiri," ujar Raffi Ahmad.