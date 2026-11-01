Andrea Bocelli Konser Megah di Candi Borobudur

JawaPos.com - Penyanyi tenor kelas dunia asal Italia Andrea Bocelli menggelar konser megah di kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (31/10) malam, dengan ribuan penonton.
Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour ini, menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang istimewa.
Menghadirkan perpaduan keindahan musik klasik dan kemegahan warisan budaya dunia, Candi Borobudur.
Baca Juga:Dituding jadi Buzzer Pemerintah, Willie Salim Tegaskan Tak Terima Uang dari Deklarasi Sumpah Pemuda
Kemegahan Candi Borobudur tampak menjadi latar istimewa konser penyanyi tenor legendaris dunia, Andea Bocelli.
Musisi berasal dari Italia yang dikenal dengan suara tinggi dan lagu-lagu opera serta klasik ini, hadir di Indonesia dalam rangkaian tur memperingati 30 tahun album fenomenal dia, Romanza.
Dalam konser ini, Andre Bocelli membawakan lagu klasik dari album Romanza serta repertoar Crossover yang telah melambungkan namanya di panggung musik dunia.
Beberapa penonton, seperti Eva Puspita dan Astrid, mengaku takjub konser di Candi Borobudur ini karena menjadi momentum pertemuan musik kelas dunia dengan salah satu mahakarya peradaban dunia, berupa Candi Borobudur.
"Aku pengin banget nonton konser Andrea Bocelli, kebetulan ada konser di Borobudur yang latar belakang Candi Borobudur jadi megah banget, makanya aku pilih datang dari Jakarta ke Borobudur untuk nonton konser ini," kata Astrid.
Dia mengaku terkesan dengan agenda di Candi Borobudur itu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sejumlah Uang Tunai Diamankan
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Prediksi Skor Elversberg vs Mainz 05: Tim Tamu Incar Kemenangan usai Tersingkir dari DFB Pokal
OM WAWES, Guyon Waton, hingga MASDDDHO Putuskan Batal Tampil di RANS Carnival Maguwoharjo
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022