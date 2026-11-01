Andrea Bocelli Konser Megah di Candi Borobudur

Penampilan Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (31/10) malam. (Heru Suyitno/Antara)

JawaPos.com - Penyanyi tenor kelas dunia asal Italia Andrea Bocelli menggelar konser megah di kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (31/10) malam, dengan ribuan penonton.

Konser bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour ini, menjadi salah satu pertunjukan musik internasional yang istimewa.

Menghadirkan perpaduan keindahan musik klasik dan kemegahan warisan budaya dunia, Candi Borobudur.

Kemegahan Candi Borobudur tampak menjadi latar istimewa konser penyanyi tenor legendaris dunia, Andea Bocelli.

Musisi berasal dari Italia yang dikenal dengan suara tinggi dan lagu-lagu opera serta klasik ini, hadir di Indonesia dalam rangkaian tur memperingati 30 tahun album fenomenal dia, Romanza.

Dalam konser ini, Andre Bocelli membawakan lagu klasik dari album Romanza serta repertoar Crossover yang telah melambungkan namanya di panggung musik dunia.

Baca Juga:Trio Bajaj Comeback di Para Pencari Tuhan Jilid 20

Beberapa penonton, seperti Eva Puspita dan Astrid, mengaku takjub konser di Candi Borobudur ini karena menjadi momentum pertemuan musik kelas dunia dengan salah satu mahakarya peradaban dunia, berupa Candi Borobudur.

"Aku pengin banget nonton konser Andrea Bocelli, kebetulan ada konser di Borobudur yang latar belakang Candi Borobudur jadi megah banget, makanya aku pilih datang dari Jakarta ke Borobudur untuk nonton konser ini," kata Astrid.