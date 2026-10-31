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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 04.14 WIB

Konser Andrea Bocelli Tetap Jalan, Aliansi Ormas Islam Gelar Tabligh Akbar di Borobudur

Massa berkonvoi menuju kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (31/10). (Dita Nurul Azizah/Jawa Pos Radar Magelang) - Image

Massa berkonvoi menuju kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (31/10). (Dita Nurul Azizah/Jawa Pos Radar Magelang)

JawaPos.com - Gelombang penolakan terhadap rencana pertunjukan penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Candi Borobudur berpuncak pada gelaran Tabligh Akbar dan Doa Bersama di kawasan candi, Sabtu sore (31/10).

Langkah ini diambil oleh aliansi ormas Islam se-Jawa Tengah dan DI Yogyakarta setelah upaya pembatalan acara tersebut tidak membuahkan hasil.

Aksi keagamaan ini menjadi muara dari konsolidasi maraton yang berlangsung sejak 13 Oktober 2026.

Dikutip dari Radar Magelang (JawaPos Group), gerakan yang awalnya diinisiasi oleh delapan organisasi masyarakat tersebut berkembang pesat hingga menghimpun dukungan dari sekitar 70 ormas di wilayah Jateng dan DIY.

Meskipun aliansi mengaku telah menyampaikan penolakan resmi melalui surat ke lima kementerian, jajaran kepolisian hingga pengelola lokasi acara, agenda pertunjukan dilaporkan tetap berjalan.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Magelang Raya, Sunandar Seno Saputro, menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan aspirasi publik serta imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Tapi ternyata kita dengar sampai hari ini 31 Oktober kegiatan konser masih terus berjalan, itu yang sangat kita sesalkan dan sayangkan," ujar Sunandar saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah An-Nuur Sawitan, Kota Magelang, Sabtu (31/10).

Sunandar menekankan bahwa aksi protes tersebut dipicu oleh rekam jejak musisi terkait yang dinilai terafiliasi dengan Israel, sehingga dianggap mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Meski melayangkan protes keras, pihak aliansi menegaskan bahwa mereka tidak bersikap anti terhadap industri pariwisata maupun pertunjukan seni yang menghadirkan seniman luar negeri.

"Sebetulnya kita tidak pernah melarang jika ada konser atau hiburan sekelas penyanyi internasional, tapi kenapa harus Andrea Bocelli yang banyak mendapat tantangan dan rintangan," terangnya.

Editor: Bintang Pradewo
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