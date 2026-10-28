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Penulis: Abdul Rahman
Kamis, 29 Oktober 2026 | 05.44 WIB

Dua Hari Lagi, Nicky Astria Gelar Konser 42 Tahun Berkarya di Balai Sarbini

Penyanyi Nicky Astria. (istimewa) - Image

Penyanyi Nicky Astria. (istimewa)

JawaPos.com - Nicky Astria akan merayakan 42 tahun perjalanan kariernya di industri musik Indonesia melalui sebuah gelaran konser mengusung tajuk Nicky Astria Level 42: Api Dalam Hening di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (30/10).

Konser yang akan dimulai pada pukul 19.30 WIB itu menawarkan pengalaman berbeda dengan menghadirkan lagu-lagu andalan sang lady rocker dalam format unplugged.

Konsep tersebut menjadi cara Nicky mempertemukan dua sisi dirinya yang selama ini dikenal publik. Di atas panggung, ia identik dengan suara bertenaga dan karakter rock yang kuat. Sementara di luar panggung, Nicky cenderung menjaga privasi dan tidak terlalu sering tampil di hadapan publik.

Perbedaan itulah yang menjadi inspirasi di balik tajuk Api Dalam Hening. Meski tidak selalu berada di bawah sorotan, semangat bermusik Nicky tetap menyala selama lebih dari empat dekade.

Project Director Kolam Ikan Creative Communication, Iwan Kurniawan, mengatakan konser ini dirancang untuk menghadirkan kembali energi Nicky melalui pendekatan musikal yang lebih intim.

“Nama Api Dalam Hening sebenarnya datang dari sosok Nicky sendiri. Kita mengenalnya di atas panggung dengan suara yang sangat powerful, penuh energi, seperti ada api yang selalu menyala. Tapi di luar panggung, Nicky justru jarang muncul dan lebih memilih berada dalam keheningannya,” kata Iwan.

Menurut dia, konser pada 30 Oktober mendatang menjadi kesempatan bagi penonton untuk merasakan kembali karakter kuat Nicky melalui suasana pertunjukan yang berbeda.

Lagu-lagu Nicky Astria Hadir dalam Format Unplugged

Memasuki tahun ke-42 perjalanan bermusik, Nicky Astria tidak sekadar mengajak penggemar bernostalgia. Konser ini juga menawarkan perspektif baru terhadap lagu-lagu yang telah melekat dengan perjalanan kariernya.

Di bawah arahan Demas Narawangsa sebagai music director, Nicky akan tampil bersama Fiery sebagai band pengiring. Aransemen unplugged dipilih untuk menghadirkan nuansa yang lebih dekat dan intim, tanpa menghilangkan karakter vokal yang selama ini menjadi ciri khasnya.

Editor: Abdul Rahman
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