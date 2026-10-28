Bawa Pesan Kemanusiaan, Konser Andrea Bocelli Siap Digelar di Indonesia

JawaPos.com - Promotor “Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia”, Shoemaker Live, menyampaikan bahwa penyelenggaraan konser Maestro Bocelli akan dilaksanakan sesuai rencana, 31 Oktober 2026 di Borobudur, Magelang, dan 3 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, dikutip dari ANTARA.

Setelah mendengarkan dengan saksama, menjalin dialog, dan menerima masukan dari berbagai pihak. Keputusan tersebut diambil dengan melihat gambaran yang utuh dan mempertimbangkan berbagai aspek strategis nasional, khususnya ekosistem pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif.

Founder Shoemaker Live, Prajna Murdaya mengatakan pihaknya memahami bahwa bagi banyak orang, konser ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar pertunjukan musik. Ada kepedulian mendalam terhadap mereka yang harus menghadapi konflik dan kehilangan.

“Kami mendengarkan setiap pandangan tersebut dengan hati terbuka. Maestro Bocelli senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan ingin menyampaikan harapan akan perdamaian, terutama bagi mereka yang hingga hari ini belum dapat merasakannya,” ujar Prajna Murdaya, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Shoemaker Live menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, pemerhati isu sosial, serta berbagai pemangku kepentingan atas terciptanya ruang dialog yang sehat dan situasi yang kondusif terkait penyelenggaraan konser “Andrea Bocelli Romanza 30th Anniversary World Tour Indonesia”.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas dukungan dan arahan yang diberikan selama proses ini, sehingga konser Maestro Bocelli dapat diselenggarakan dengan aman,” kata Prajna.

Maestro Bocelli memiliki rekam jejak kontribusi kemanusiaan yang berlandaskan nilai-nilai perdamaian, solidaritas, dan kepedulian lintas negara. Melalui Andrea Bocelli Foundation (ABF) yang didirikan pada 2011, ia mendukung berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat.

Kontribusi tersebut juga mencakup dukungan bagi anak-anak dan generasi muda, melalui program pendidikan musik, pertukaran budaya, dan dukungan psikososial yang bertujuan memperluas kesempatan belajar, mengembangkan potensi generasi muda, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang terdampak krisis kemanusiaan.