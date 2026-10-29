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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.15 WIB

Wardatina Mawa Minta Inara Rusli dan Insanul Fahmi Hidup Bahagia

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa) - Image

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram: wardatinamawa)

JawaPos.com - Wardatina Mawa menegaskan bahwa dirinya sudah move on dari Insanul Fahmi. Ia pun meminta Inara Rusli dan Insanul dapat menjalani rumah tangga dengan percaya diri dan bahagia tanpa perlu merasa terbebani oleh masa lalu yang pernah terjadi.

Pernyataan Wardatina Mawa tersebut menunjukkan sikapnya untuk melanjutkan kehidupan yang baru setelah rumah tangganya dengan Insanul Fahmi resmi berakhir. Ia memilih untuk tidak terus terjebak dalam persoalan yang telah berlalu.

Mawa juga menyampaikan pesan agar Inara Rusli dan Insanul Fahmi bisa menikmati kebahagiaan mereka sendiri. Ia menilai keduanya berhak untuk hidup bahagia setelah tidak ada lagi penghalang dalam hubungan mereka.

"Tetap happy, bahagia dengan versi kalian. Karena aku sudah move on," ujar Wardatina Mawa.

Sikap tersebut sejalan dengan keinginan Mawa untuk membuka lembaran baru setelah melewati persoalan rumah tangga yang sempat viral dan menjadi perhatian publik luas.

Sang influencer menegaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan Insanul Fahmi melalui perceraian. Mawa punya sikap tegas menolak untuk dipoligami.

"Aku tidak menerima poligami. Secara logika, kalau aku menerima poligami, kenapa aku memperjuangkan perceraian," ungkap Mawa.

Setelah persoalan rumah tangganya dengan Insanul selesai, Mawa tidak mau terlalu memikirkan pasangan. Dia ingin fokus pada pekerjaan dan masa depan anaknya terlebih dahulu.

"Sekarang aku fokus ke anak saja," katanya.

Editor: Abdul Rahman
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