Kasus Akses Ilegal, Insanul Fahmi Desak Tersangka A Bongkar Keterlibatan Pihak Lain

Insanul Fahmi respons kabar yang sempat beredar terkait Inara Rusli sedang hamil muda. (Instagram: @insanulfahmi)
JawaPos.com - Kasus dugaan akses ilegal rekaman kamera CCTV di kediaman Inara Rusli menetapkan mantan sopirnya berinisial A sebagai tersangka. Perkaranya saat ini sedang bergulir di Bareskrim Polri.
Insanul Fahmi mendesak mantan sopir Inara Rusli untuk dapat mengungkap sosok yang diduga memerintahkannya untuk mengambil atau menyebarkan rekaman tersebut.
"Ada dugaan saudara A itu disuruh dan dipaksa (mengambil rekaman kamera CCTV)" ujar Insanul Fahmi di Bareskrim Polri.
Hal senada juga diungkapkan kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yunanto. Dia berharap perkara ini tidak berhenti hanya di mantan sopir Inara Rusli saja.
"Kalau ada, buka, ungkapkan. Jangan putus sampai di sini," kata Tommy.
Pihak Insanul meminta tersangka A bersikap kooperatif dan tidak berhenti pada pengakuan terkait keterlibatannya sendiri. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berada di balik perkara tersebut.
Tommy menyarankan A mempertimbangkan menjadi justice collaborator untuk membuka informasi mengenai pihak-pihak yang diduga turut terlibat.
"A yang sekarang ditahan bisa menjadi justice collaborator agar diringankan hukumannya," ujar Tommy Tri Yunanto.
Menurut pihak Insanul Fahmi, pengungkapan peran pihak lain penting untuk membuat perkara ini menjadi lebih terang. Penyidikan tidak seharusnya berhenti pada orang yang diduga mengambil atau mengakses rekaman CCTV.
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