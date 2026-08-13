Wardatina Mawa Tegaskan Kooperatif Terkait Kasus Akses Ilegal Laporan Inara Rusli

Influencer Wardatina Mawa. (Instagram @wardatinamawa)
JawaPos.com - Wardatina Mawa kembali buka suara terkait kasus dugaan akses ilegal (illegal access) rekaman kamera CCTV yang sempat dilaporkan Inara Rusli ke Bareskrim Polri.
Mawa mengaku belum mengetahui secara detail terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Namun kabarnya, kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan itu sudah ada tersangkanya.
Wardatina Mawa menyatakan bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Dia menyerahkan sepenuhnya perkaranya untuk ditangani secara profesional oleh pihak kepolisian.
"Aku berharap banget cepat-cepat untuk segera dikasih kepastian," kata Wardatina Mawa.
Menurut Mawa, kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ia menegaskan tidak akan gentar untuk menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun. Pasalnya, ia merasa berada di jalan kebenaran.
"Orang yang benar tidak akan pernah takut. Apa pun yang mereka ancam, tidak akan pernah membuat rasa takut itu muncul karena aku di sini membuka kebenaran," ujarnya.
Mawa menaruh harapan besar keadilan dapat ditegakkan. "Apa pun spekulasi atau apa pun itu, terserah mereka mau ngomong apa. Aku hanya berikhtiar, semoga Allah memberikan keadilan untuk kita semuanya," ungkapnya.
Menurut Mawa, dirinya siap memberikan keterangan apabila masih dibutuhkan oleh penyidik. Ia menegaskan akan kooperatif, siap mengikuti setiap tahapan proses hukum yang harus dijalani.
Saat ditanya tentang kemungkinan dirinya ikut terseret, bahkan ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan Inara Rusli, Mawa enggan berspekulasi. Keputusan tentang status hukum seseorang sepenuhnya berada di tangan pihak kepolisian.
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Jawa Pos
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