Street Food Khas Indramayu, Ada Petis Bongko dengan Kuah Pindang Segar Sampai Kuliner Lezat Lainnya

Ilustrasi Petis Bongkok/YouTube @Yudibaretto
JawaPos.com - Indramayu merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi street food dan kuliner yang istimewa.
Hal ini tidak terlepas dari peran Indramayu sebagai salah satu lumbung padi nasional. Selain itu, lokasinya yang berada di Jalur Pantura dan berbatasan langsung dengan laut membuat Indramayu memiliki kekayaan kuliner, terutama aneka olahan seafood.
Aneka kerupuk ikan dan udang menjadi salah satu produk khas Indramayu yang sudah populer. Namun, Indramayu juga menawarkan berbagai hidangan lezat lain yang wajib untuk anda coba.
Salah satunya adalah petis bongko yang sudah akrab sebagai makanan favorit masyarakat lokal. Hidangan ini terdiri dari lontong, tauge, ikan tongkol, serta siraman kuah pindang yang gurih dan segar.
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Harga kuliner di Indramayu yang relatif terjangkau membuat daerah ini menarik untuk dikunjungi, terutama bagi anda pecinta olahan kuliner dan seafood.
Penasaran apa lagi kuliner enak khas Indramayu yang wajib dicoba? Melansir informasi dari kanal YouTube @Yudibaretto pada (28/10) berikut aneka street food dan kuliner khas Indramayu yang wajib untuk anda cicipi.
Bubur rumbah cecek
Salah satu menu sarapan khas Indramayu yang menarik untuk dicoba adalah burbank. Burbank adalah bubur rumba cecek. Hidangan ini terdiri dari bubur, sayuran segar, bumbu kacang, serta cecek atau kulit sapi rebus.
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Bubur rumbah cecek dihidangkan bersama dengan kerupuk kuning dan dinikmati dengan aneka gorengan. Tekstur buburnya cenderung lebih encer dengan berbagai isian yang melengkapi cita rasanya. Seporsi bubur rumbah cecek dibanderol dengan harga yang ramah dikantong yakni sekitar Rp 8.000.
Petis bongko
Petis bongko menjadi salah satu hidangan khas Indramayu yang wajib anda coba. Salah satu tempat untuk mencicipinya adalah di Warung Tisko yang berlokasi pada Jalur Lohbener-Cirebon, Bojongsari, Indramayu. Warung ini mulai buka sejak pukul 09.30-17.00.
Petis bongko terdiri lontong, ikan tongkol, toge segar, cabai rawit yang disiram dengan kuah pindang yang bercita rasa sangat gurih. Seporsi petis tisko dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni hanya Rp 12.000 saja.
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