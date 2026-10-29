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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.19 WIB

Kuliner Enak dari Pontianak yang Belum Banyak Diketahui, Ada Bakmi Kepiting Sampai Pisang Goreng Sri

Ilustrasi Ce Hun Tiau/YouTube @ijullpanjull - Image

Ilustrasi Ce Hun Tiau/YouTube @ijullpanjull

JawaPos.com - Pontianak menyimpan berbagai daya tarik yang menarik untuk dijelajahi, mulai dari destinasi wisata sampai kekayaan kulinernya. 

Sebagian orang mungkin sudah tidak asing lagi dengan ikon Tugu Khatulistiwa maupun bakmi kepiting yang menjadi salah satu hidangan khas Pontianak. 

Namun, pilihan kuliner Pontianak sebenarnya jauh lebih beragam untuk dicoba. . 

Perpaduan budaya di Pontianak juga turut memperkaya cita rasa dan variasi makanan khasnya. Tidak hanya berupa hidangan berat, Pontianak juga menawarkan aneka dessert unik sampai kreasi hidangan yang hanya akan anda temui di sini.

Kini, anda tidak harus berkunjung langsung ke Pontianak untuk menikmati beragam hidangan tersebut. Sejumlah rumah makan khas Pontianak juga dapat ditemukan di beberapa daerah. 

Berdasarkan informasi dari kanal YouTube @ijullpanjull yang dikutip pada (25/10) berikut rekomendasi kuliner khas Pontianak yang menarik untuk anda coba.

Ce Hun Tiau adalah dessert khas Pontianak yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Dessert segar ini terdiri dari bahan-bahan yang lengkap mulai dari sagu, cincau, mutiara,ketan hitam, kacang merah, sampai bongko hijau yang menjadi ciri khasnya.

Semua komponen kemudian disiram dengan gula aren dan kuah santan yang gurih. Tambahan es serut membuat dessert ini semakin segar. 

Ce Hun Tiau disajikan dalam mangkuk dengan isian yang beragam. Dessert ini cukup mengenyangkan untuk dinikmati sebagai camilan.

Bubur ikan menjadi hidangan khas Pontianak yang unik. Berbeda dari bubur pada umumnya, hidangan ini menyajikan nasi dan kuah ikan secara terpisah, sehingga sekilas mirip dengan sup ikan. 

Editor: Hanny Suwindari
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