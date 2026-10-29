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Penulis: Abdul Rahman
Kamis, 29 Oktober 2026 | 21.39 WIB

Bela Moana yang Dicibir di Momen Umrah, Ria Ricis: Naluri Ibu

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JawaPos.com - Video yang memperlihatkan YouTuber Ria Ricis membela putrinya, Cut Raifa Aramoana atau Moana, di momen umrah usai dicap sombong menjadi sorotan netizen di media sosial. Ria Ricis menegaskan pembelaannya terhadap Moana karena menilai putrinya itu tidak bersalah atau tidak tepat disalahkan.

Menurut Ricis, perilaku Moana yang masih anak kecil tidak seharusnya langsung mendapat penilaian buruk dari orang dewasa. Terlebih hanya karena sang anak tidak mau diajak foto karena kondisinya sudah kelelahan.

Ria Ricis menegaskan dirinya akan selalu berada di barisan terdepan untuk melindungi sang buah hati dari pernyataan atau komentar orang yang dianggap tidak adil.

"Saya ada naluri ibu yang punya anak satu-satunya, anak kesayangan. Kalau bukan saya yang bela, siapa lagi akan maju paling depan," ujar Ria Ricis saat ditemui di bilangan Tangerang, Rabu (28/10).

Perempuan berhijab tersebut menyatakan,  tindakan Moana tidak mau diajak berfoto sanget wajar mengingat anak tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu hal. Ria Ricis merasa kejadian tersebut bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan secara berlebihan. 

"Sejauh yang kita lihat kemarin, anak aku tidak melakukan kesalahan yang besar ya. Makanya aku belain. Kalau bukan dia yang salah, pasti aku maju paling depan belain," tegasnya.

Ria Ricis memastikan pembelaannya sebagai seorang ibu bukan berarti membenarkan setiap tindakan sang anak. Ia mengaku tetap mengajarkan Moana untuk bertanggung jawab atas perilakunya, termasuk meminta maaf apabila dia memang melakukan kesalahan.

Ria Ricis Ungkap Alasan Moana Menolak Diajak Foto

Ricis juga menjelaskan kejadian ketika Moana terlihat enggan melayani permintaan foto selama berada di Madinah. Menurutnya, sang anak sudah bertemu banyak warga Indonesia yang mengenalinya dan  dan selalu minta foto bareng.

"Alhamdulillah kita banyak bertemu dengan teman-teman Indonesia waktu kita di Madinah, di Makkah," tutur Ricis.

Editor: Abdul Rahman
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