Ria Ricis Saksikan Langsung Hutan Sengaja Dibakar di Maluku

YouTuber Ria Ricis. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ria Ricis menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mengaku pernah melihat secara langsung ada kawasan hutan yang sengaja dibakar saat melakukan perjalanan ke Maluku.
Ia bahkan mengaku sempat merekam keadaan hutan yang sengaja dibakar dan kemudian mengunggahnya melalui Instagram Story. Pengalaman tersebut membuat sang YouTuber semakin menyadari bahwa karhutla bukan sekadar isu yang ramai diperbincangkan di media sosial.
"Waktu aku trip ke Maluku, aku pernah posting videonya juga di Insta Story, ada beberapa hutan yang memang dibakar. Memang kelihatan kok ada yang jagain juga," ujar Ria Ricis di bilangan Jakarta Selatan.
Mantan istri Teuku Ryan tersebut menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa kebakaran hutan merupakan persoalan nyata yang dampaknya tidak bisa diabaikan. Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan persoalan karhutla membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama.
"Untuk teman-teman di luar sana, karhutla itu nyata adanya, memang benar adanya. Bukan postingan sosial media doang," katanya.
Ricis juga menaruh perhatian terhadap warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, terutama di Kalimantan dan sekitarnya. Ia pun berharap hujan bisa segera turun untuk membantu meredakan kebakaran yang terjadi.
Ria Ricis bercerita, dirinya mendapat informasi bahwa sejumlah wilayah telah mengalami kondisi tanpa hujan sudah cukup lama. Situasi tersebut membuatnya membayangkan kesulitan yang akan terus dihadapi masyarakat ketika kebakaran terus terjadi di tengah kemarau.
Ria Ricis meminta para penggemar dan publik untuk berdoa agar hujan di Tanah Air bisa segera turun untuk membasmi kebakaran yang terjadi sudah cukup lama.
Ria Ricis mengajak masyarakat untuk menunjukkan kepedulian melalui bantuan yang dapat diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia menilai, dukungan kepada warga terdampak menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat di tengah situasi sulit seperti ini.
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Jawa Pos
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