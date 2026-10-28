Ria Ricis Sedih Rumah Tasya Farasya Bermasalah Padahal Belum Setahun Ditempati

JawaPos.com - Kabar rumah Tasya Farasya yang mengalami keretakan meski belum genap setahun ditempati mengundang keprihatinan dari Ria Ricis. Sang YouTuber mengaku ikut sedih melihat persoalan yang dihadapi Tasya, terlebih dirinya memahami betapa tidak mudahnya proses membangun sebuah rumah.

Ria Ricis mengungkapkan rasa simpatinya setelah beberapa kali melihat pemberitaan mengenai kondisi rumah Tasya Farasya di media sosial. Ia mengaku mengenal Tasya secara pribadi dan menilai sang beauty creator itu sebagai sosok yang sangat baik.

“Aku beberapa kali dapat notice di sosial media tentang Kak Tasya. Dia orang baik, aku kenal baik Kak Tasya,” ujar Ria Ricis.

Adik Oki Setiana Dewi itu mengaku turut merasakan kesedihan saat mengetahui persoalan yang belakangan menimpa Tasya. Ia pun berharap masalahnya segera menemukan jalan keluar, sehingga Tasya bisa kembali menjalani aktivitas dengan tenang.

“Rasanya ikut sedih sekali melihat cerita beliau belakangan ini,” tuturnya.

Ria Ricis Paham Sulitnya Membangun Rumah Bagi Ria Ricis, membangun rumah bukanlah perkara mudah. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan mulai dari perencanaan, biaya, hingga proses pengerjaan yang membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, ia bisa memahami beratnya situasi yang harus dihadapi Tasya Farasya ketika rumah yang belum lama ditempati justru menimbulkan permasalahan.

“Apa pun itu, semoga semua masalah cepat selesai. Semoga diberikan hati yang tenang, otak yang tenang, tenaga yang kuat. Karena aku tahu banget rasanya bangun rumah itu susah gimana. Semoga Kak Tasya kaya raya dunia akhirat,” ucapnya.