Ria Ricis Tanggapi Kabar Soal Hidungnya Ditindik

YouTuber Ria Ricis.(Instagram: riaricis1795)
JawaPos.com - Penampilan Ria Ricis dengan sedikit sentuhan eksesori di hidung menimbulkan spekulasi liar di kalangan netizen. Sang YouTuber diisukan melakukan tindik hidung dan sempat menjadi sorotan pengguna media sosial.
Terkait hal tersebut, Ria Ricis mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dia memastikan tidak melakukan piercing hidung atau tindik. Adik Oki Setiana Dewi itu menyebut, aksesoris pada bagian hidungnya hanyalah stiker.
"Bukan tindik, ini stiker. Ini bisa dipindahkan," tegas Ria Ricis di bilangan Jakarta Selatan, Rabu (27/5).
Ibu satu anak itu menegaskan tidak mungkin dirinya melakukan tindik hidung. Apalagi hukum tindik hidung menurut Islam diharamkan oleh sebagian ulama dari madzhab Syafi'i, meski ada juga yang membolehkannya.
Ria Ricis mengaku tidak mau dibuat pusing dengan berita yang beredar di kalangan netizen. Yang paling penting, Ricis tidak melakukan tindik hidung sebagaimana dituduhkan.
"Terserah yang infoin aja. Mau diinfokan kayak gimana nggak apa-apa. Yang pasti kalian senang," kata Ria Ricis.
Dia mengaku sudah terbiasa dengan kabar kurang sedap beredar di media sosial. Ria Ricis tidak kaget lagi karena merasa sudah terbiasa menjadi bahan pergunjingan warganet.
"Itu sudah risiko. Yang penting senang, semua rezekinya lancar, bahagia," ujar Ria Ricis.
