Hadirkan Keseruan, Lily, Sullyoon Anggota NMIXX, Yunah hingga Wonhee ILLIT Hadir di Amazing Saturday

JawaPos.com - Akan jadi kolaborasi seru, para anggota NMIXX dan ILLIT bersiap meramaikan di acara Korea Amazing Saturday.

Dikutip dari Soompi, Senin (26/10), variety show ini menayangkan cuplikan untuk episode minggu depan, yang akan menghadirkan Lily dan Sullyoon dari NMIXX.

Trailer yang menarik itu dibuka dengan momen menggemaskan saat Lily dan Sullyoon mencoba memperkenalkan diri secara bersamaan.

Menariknya, setelah sempat percaya diri bisa menebak lirik lagu, Sullyoon justru melontarkan permintaan maaf yang jenaka karena hasilnya tidak sesuai harapan.

Di sisi lain, ada Wonhee, yang sudah beberapa kali menjadi bintang tamu di Amazing Saturday, sukses mengocok perut para pengisi acara dengan tingkah lakunya.

Berhasil memukau semua orang lewat kemampuannya dalam berbagai permainan di acara tersebut, Yunah menjadi sorotan.

NMIXX diketahui debut dengan tujuh anggota yaitu pada 22 Februari 2022, serta merilis album singel AD MARE dan lagu O.O.

Album singel perdana grup tersebut, AD MARE, menarik banyak perhatian dengan lagu utamanya yang memadukan genre.

JYP Entertainment telah menyatakan bahwa grup tersebut tidak memiliki posisi tetap, tetapi memungkinkan setiap anggota untuk menunjukkan keterampilan mereka sebagai vokalis, penari, dan visual.