Hyun XLOV Absen dari Showcase Comeback “i=!” Akibat Cedera Kaki

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari XLOV menjelang comeback mereka dengan mini album ketiga bertajuk i=!.

Hyun dipastikan tidak dapat menghadiri acara showcase yang berlangsung pada 28 Oktober 2026 setelah mengalami cedera kaki saat latihan.

Keputusan tersebut diambil agar sang idol memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali menjalani aktivitas bersama grup.

Menurut laporan Soompi, StrangeLab mengumumkan bahwa kondisi Hyun telah mendapat penilaian dari tenaga medis.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, ia membutuhkan istirahat dan stabilisasi yang memadai untuk mendukung proses pemulihan.

Karena itu, showcase comeback XLOV akan tetap berlangsung dengan tiga anggota lainnya tanpa kehadiran Hyun.

Agensi juga menyampaikan bahwa keterlibatan Hyun dalam kegiatan mendatang, termasuk penampilan di program musik dan acara tanda tangan penggemar, akan diputuskan setelah mengevaluasi perkembangan pemulihannya secara menyeluruh. Informasi mengenai jadwal lanjutan akan diumumkan secara terpisah.

StrangeLab turut meminta pengertian penggemar dan menegaskan bahwa mereka akan mendukung Hyun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat.

Absennya Hyun terjadi menjelang perilisan i=!, yang dijadwalkan pada 28 Oktober. Album ini merupakan rilisan ketiga XLOV setelah mini album I, God pada Mei 2026.