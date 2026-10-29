Hyun XLOV Absen dari Showcase Comeback “i=!” Akibat Cedera Kaki

Hyun (x @kiss0fgod)
JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari XLOV menjelang comeback mereka dengan mini album ketiga bertajuk i=!.
Hyun dipastikan tidak dapat menghadiri acara showcase yang berlangsung pada 28 Oktober 2026 setelah mengalami cedera kaki saat latihan.
Keputusan tersebut diambil agar sang idol memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali menjalani aktivitas bersama grup.
Menurut laporan Soompi, StrangeLab mengumumkan bahwa kondisi Hyun telah mendapat penilaian dari tenaga medis.
Berdasarkan rekomendasi tersebut, ia membutuhkan istirahat dan stabilisasi yang memadai untuk mendukung proses pemulihan.
Karena itu, showcase comeback XLOV akan tetap berlangsung dengan tiga anggota lainnya tanpa kehadiran Hyun.
Agensi juga menyampaikan bahwa keterlibatan Hyun dalam kegiatan mendatang, termasuk penampilan di program musik dan acara tanda tangan penggemar, akan diputuskan setelah mengevaluasi perkembangan pemulihannya secara menyeluruh. Informasi mengenai jadwal lanjutan akan diumumkan secara terpisah.
StrangeLab turut meminta pengertian penggemar dan menegaskan bahwa mereka akan mendukung Hyun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat.
Absennya Hyun terjadi menjelang perilisan i=!, yang dijadwalkan pada 28 Oktober. Album ini merupakan rilisan ketiga XLOV setelah mini album I, God pada Mei 2026.
Comeback tersebut telah dinantikan penggemar karena menjadi kelanjutan eksplorasi konsep unik dan identitas musikal grup yang beranggotakan Wumuti, Rui, Hyun, dan Haru.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022