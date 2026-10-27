XLOV Siap Comeback Lewat Mini Album i=!, MV “HUSH” Dirilis 28 Oktober

JawaPos.com - XLOV semakin dekat dengan comeback terbaru mereka setelah merilis teaser resmi video musik untuk lagu “HUSH”.

Menurut laporan allkpop, cuplikan tersebut menghadirkan atmosfer gelap dengan sentuhan elemen tradisional yang menciptakan kesan misterius.

Visual intens yang ditampilkan juga memperkuat identitas khas XLOV menjelang perilisan karya terbaru mereka.

Dalam teaser tersebut, XLOV memadukan konsep gelap dengan suasana yang cocok untuk musim Halloween.

Nuansa visual yang dramatis menjadi daya tarik utama, sementara penampilan para anggota kembali menonjolkan karakter artistik grup yang dikenal berani mengeksplorasi gaya dan konsep berbeda.

“HUSH” merupakan salah satu lagu utama dari mini album ketiga XLOV berjudul i=! yang dijadwalkan rilis pada 28 Oktober 2026.

Album ini memiliki dua title track, yakni “HUSH” dan “Tooth Gem Chiwawa”, sehingga penggemar akan disuguhkan dua warna musikal yang menjadi fokus promosi comeback kali ini.

XLOV juga melibatkan para anggotanya dalam proses kreatif album. Wumuti ikut menulis dan menggubah sejumlah lagu, termasuk berkontribusi dalam komposisi “HUSH”.

Sementara itu, anggota lain turut terlibat dalam pengerjaan lagu-lagu album, memperlihatkan partisipasi mereka dalam membentuk arah musik grup.