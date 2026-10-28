Kompetisi Piano Nusantara Plus 2026 Digelar di Salatiga, Berikut Daftar Pemenangnya

JawaPos.com - Kompetisi Piano Nusantara Plus (KPN+) 2026 membuka ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan bermusik sekaligus memperluas jejaring pendidikan musik klasik di Indonesia.

Digelar di Recital Hall Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Minggu (25/10), kompetisi ini mempertemukan pianis muda, pengajar, dan sekolah musik dari berbagai daerah.

Kehadiran KPN+ menjadi momentum penting bagi Salatiga karena kompetisi musik klasik tingkat nasional ini untuk pertama kalinya digelar di kota tersebut.

Selain menguji kemampuan peserta memainkan piano, kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi komunitas musik untuk bertukar pengalaman dan membangun kolaborasi.

Kompetisi tersebut menghadirkan komponis sekaligus pianis internasional Ananda Sukarlan sebagai juri, bersama pianis muda Vanessa Tunggal. Keterlibatan musisi berpengalaman diharapkan dapat memberikan perspektif bagi peserta mengenai standar penampilan dan perkembangan pendidikan musik klasik.

Lebih dari sekadar perebutan gelar juara, KPN+ menjadi bagian dari upaya memperluas akses generasi muda terhadap panggung kompetisi musik klasik.

Rektor UKSW Dorong Kreativitas yang Berdampak Rektor UKSW, Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak., menyambut penyelenggaraan KPN+ sebagai wujud pengembangan kreativitas yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Intiyas, kegiatan seni memiliki peran penting dalam membuka ruang bagi anak-anak dan generasi muda untuk mengenali potensi, mengasah kemampuan, serta memperoleh pengalaman di luar lingkungan belajar sehari-hari.