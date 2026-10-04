Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Minggu, 4 Oktober 2026 | 18.49 WIB

GEKRAFT Salatiga Dorong Ekosistem Inklusif dan Akses Global

DPC GEKRAFS Kota Salatiga dorong pertumbuhan ekonomi kreatif tanpa modal besar. (Istimewa) - Image

DPC GEKRAFS Kota Salatiga dorong pertumbuhan ekonomi kreatif tanpa modal besar. (Istimewa)

JawaPos.com - Ketua DPC GEKRAFS Kota Salatiga Dyah Ayu Pitaloka menyampaikan, ekonomi kreatif tidak melulu tumbuh dari modal besar. Potensi besar justru sering lahir dari ide-ide sederhana di lingkungan sekitar yang dioptimalkan menggunakan teknologi.

Menurut dia, teknologi itu akhirnya menjadi kekuatan dari masyarakat.

”Kalau dijadikan sesuatu, itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Muncul dari anak-anak yang hari ini mungkin sedang membuat sesuatu dari kamar mereka, dari sebuah laptop, dari sebuah kamera, dari sebuah dapur kecil, atau dari sebuah ide yang belum banyak orang lihat,” kata Dyah Ayu Pitaloka.

Dia menegaskan, tugas utama GEKRAFS Kota Salatiga adalah mengawal gagasan-gagasan tersebut agar tidak berhenti sebatas ide, melainkan dapat bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, Diah menekankan pentingnya ruang komunikasi yang terbuka serta kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha agar ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun iklim ekonomi yang merata, kepengurusan Diah Ayu Pitaloka menghadirkan program YOUTHEM (Youth Empowerment and Thematic Inclusion Movement/Youth and Inclusive Talent Mobilization).

Program ini berfokus pada pembentukan ekosistem inklusif dengan merangkul kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.

Melalui YOUTHEM, GEKRAFS Kota Salatiga menggulirkan Bisabilitas Creative Workshop sebagai wadah pelatihan keahlian bagi penyandang disabilitas.

Pada saat yang sama, penguatan kapasitas perempuan difasilitasi melalui Female Entrepreneurship Hub yang membina subsektor unggulan seperti busana dan kuliner.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Street Food Viral Khas Ternate, Mulai dari Seafood Segar Sampai Jajanan UMKM yang Wajib Dicoba! - Image
Zodiak

Street Food Viral Khas Ternate, Mulai dari Seafood Segar Sampai Jajanan UMKM yang Wajib Dicoba!

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Bukan Cuma Jualan Online, UMKM Cirebon Mulai Didorong Memaksimalkan AI Untuk Jalankan Bisnis - Image
Ekonomi Digital

Bukan Cuma Jualan Online, UMKM Cirebon Mulai Didorong Memaksimalkan AI Untuk Jalankan Bisnis

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 01.43 WIB

Status UMKM Ojol Masih Dibahas, Kementerian UMKM Buka Peluang Insentif - Image
Ekonomi

Status UMKM Ojol Masih Dibahas, Kementerian UMKM Buka Peluang Insentif

Jumat, 2 Oktober 2026 | 06.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena

2

Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu

3

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

4

Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol

5

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

6

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

7

Prediksi Skor Kroasia vs Inggris di Liga Nations UEFA: The Three Lions Redam Tuan Rumah

8

Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan

9

Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur

10

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore