GEKRAFT Salatiga Dorong Ekosistem Inklusif dan Akses Global

JawaPos.com - Ketua DPC GEKRAFS Kota Salatiga Dyah Ayu Pitaloka menyampaikan, ekonomi kreatif tidak melulu tumbuh dari modal besar. Potensi besar justru sering lahir dari ide-ide sederhana di lingkungan sekitar yang dioptimalkan menggunakan teknologi.

Menurut dia, teknologi itu akhirnya menjadi kekuatan dari masyarakat.

”Kalau dijadikan sesuatu, itu bukan sesuatu yang jauh dari kita. Muncul dari anak-anak yang hari ini mungkin sedang membuat sesuatu dari kamar mereka, dari sebuah laptop, dari sebuah kamera, dari sebuah dapur kecil, atau dari sebuah ide yang belum banyak orang lihat,” kata Dyah Ayu Pitaloka.

Dia menegaskan, tugas utama GEKRAFS Kota Salatiga adalah mengawal gagasan-gagasan tersebut agar tidak berhenti sebatas ide, melainkan dapat bertransformasi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, Diah menekankan pentingnya ruang komunikasi yang terbuka serta kolaborasi erat antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha agar ekosistem ekonomi kreatif dapat tumbuh berkelanjutan.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam membangun iklim ekonomi yang merata, kepengurusan Diah Ayu Pitaloka menghadirkan program YOUTHEM (Youth Empowerment and Thematic Inclusion Movement/Youth and Inclusive Talent Mobilization).

Baca Juga:DPRD dan Pemkab Subang Segel Penampungan Limbah Tak Berizin di Cimayasari

Program ini berfokus pada pembentukan ekosistem inklusif dengan merangkul kelompok rentan secara sosial dan ekonomi.

Melalui YOUTHEM, GEKRAFS Kota Salatiga menggulirkan Bisabilitas Creative Workshop sebagai wadah pelatihan keahlian bagi penyandang disabilitas.