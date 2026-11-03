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Penulis: Meuthia Nabila
Selasa, 3 November 2026 | 15.58 WIB

Konser BTS di Taiwan dan Indonesia akan Tayang di Lebih dari 80 Negara

Konser BTS di Taiwan dan Indonesia akan tayang di bioskop. (BigHit Music)

 

 
JawaPos.com - Dua konser dari rangkaian tur BTS yang akan datang di Taiwan dan Jakarta, akan disiarkan secara langsung di bioskop-bioskop di lebih dari 80 negara dan wilayah.
 
Tayangan langsung tersebut akan menampilkan pertunjukan hari kedua BTS di Kaohsiung, Taiwan, pada tanggal 21 November.
 
Serta pertunjukan hari ketiga mereka di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 29 Desember, ungkap BigHit Music dalam sebuah pemberitahuan yang diunggah di platform komunitas penggemar K-pop, Weverse (3/11).
 
Konser di Kaohsiung dan Jakarta masing-masing akan ditayangkan di sekitar 3.300 dan 2.800 layar lebar di seluruh dunia. 
 
Konser BTS di Indonesia akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada tanggal 26, 27 dan 29 Desember 2026.
 
Di Korea Selatan, penonton dapat menyaksikannya di tiga jaringan bioskop utama, yaitu CGV, Lotte Cinema, dan Megabox.
 
BigHit Music menyatakan bahwa waktu penayangan akan disesuaikan, dengan zona waktu masing-masing wilayah.
 
Dengan demikian, penonton di beberapa daerah akan menyaksikan siaran tunda satu hingga dua hari kemudian.
 
Pertunjukan-pertunjukan tersebut merupakan bagian dari rangkaian tur 'ARIRANG' grup ini di Asia, yang akan dimulai di Kaohsiung pada 19 November. 
 
Grup beranggotakan tujuh orang tersebut, akan menggelar total 15 pertunjukan di lima kota, yang juga mencakup Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.
 
Dikutip dari Korea Times, grup tersebut merampungkan tur Amerika Selatan mereka di Sao Paulo pada akhir bulan lalu.
 
Konser BTS di Sao Paulo berhasil menjual tiket untuk 14 pertunjukan di lima kota, serta menarik total 853.000 penonton.
 
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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