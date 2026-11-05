Krisdayanti Akan Kolaborasi dengan Musisi Disabilitas di Konser Senada 2026

JawaPos.com - Penyanyi Krisdayanti mengaku mendapat pengalaman istimewa terlibat dalam gelaran konser inklusif bertajuk Senada 2026: Seni dalam 4 Nada Disabilitas yang akan digelar di Balai Sarbini, Jakarta, pada Minggu, 15 November 2026.

Diva pop Indonesia itu akan kolaborasi dengan musisi disabilitas dalam gelaran konser yang mengusung semangat kesetaraan dan kemanusiaan tersebut. Perempuan yang kerap disapa KD dibuat terkesima oleh kemampuan musikalitas mereka, terutama ketika mendengar aransemen baru lagu andalannya, Mencintaimu.

"Semangat mereka luar biasa sekali ya. Kemarin saat masuk ke studio latihan, saya belum sempat duduk sudah dibuat kaget. Aransemen lagu Mencintaimu dibuat benar-benar baru dan berubah. Itu yang bikin saya terkesima dan terharu," ungkap Krisdayanti di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Bukan sekadar mengiringi vokal sang diva, para musisi disabilitas memberikan interpretasi musikal yang berbeda sehingga menghadirkan nuansa baru pada lagu tersebut.

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Dalam konser tersebut, Krisdayanti dijadwalkan membawakan dua lagu, yakni Mencintaimu dan Cobalah Setia. Kedua lagu itu akan mendapatkan sentuhan aransemen dari musisi yang terlibat, termasuk Latte Band.

Pengalaman latihan juga memberikan kesan berbeda bagi pelantun sejumlah lagu hits tersebut. Ia melihat para musisi disabilitas tidak hanya mempersiapkan permainan instrumen dan vokal, tetapi juga memperhatikan aspek penampilan di atas panggung.

"Mereka sudah pakai gerakan dan koreografi. Jadi benar-benar excited untuk tampil bersama," kata Krisdayanti.

KD mengaku tidak menemukan kendala berarti selama proses latihan dengan musisi disabilitas. Sebaliknya, ia justru terkejut akan kemampuan mereka yang dinilainya sangat profesional. Krisdayanti menduga, mereka sudah terbiasa bermusik sejak kecil.