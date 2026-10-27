Dian Soediro Menangis Haru saat Dilamar DJ Arief Ayip di Sebuah Acara

JawaPos.com - Selebgram Dian Soediro tak kuasa menahan air mata saat kekasihnya, DJ Arief Ayip, tiba-tiba melamarnya di tengah perayaan ulang tahun. Momen romantis tersebut menjadi kejutan yang tak pernah dibayangkan Dian hingga membuatnya terharu saat menerima lamaran dari sang kekasih.

Kejutan itu berlangsung ketika DJ Arief Ayip muncul lewat video dan menyampaikan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Namun, hadiah yang dimaksud ternyata bukan sesuatu yang biasa berupa kado ultah, melainkan sebuah lamaran yang mengubah suasana acara ulang tahun berubah jadi momen penuh haru.

"Aku punya hadiah buat kamu nih," ujar DJ Arief Ayip dalam video.

Tak lama kemudian, Arief muncul ke hadapan sang kekasih dan kemudian berlutut di hadapan Dian untuk melamarnya. Dian yang sama sekali tidak menyangka akan mendapat kejutan sebesar itu tampak begitu emosional hingga tak mampu membendung tangisnya.

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Melalui unggahan di Instagram, Dian Soediro membagikan kebahagiaannya setelah menerima lamaran tersebut. Ia mengungkapkan momen itu menjadi kejutan tidak terduga pada hari spesialnya.

"Momen tidak terduga di hari besarmu. I said yes," tulis Dian.

Unggahan tersebut juga memperlihatkan momen kebersamaan antara Dian dan Arief setelah momen lamaran berlangsung. Keduanya tampak memamerkan cincin pertunangan yang menjadi simbol keseriusan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan.

Suasana romantis semakin terasa ketika Arief dan Dian saling menunjukkan kasih sayangnya dengan berpelukan. DJ Arief terlihat mencium pipi calon istrinya. Keduanya pun menikmati momen bahagia yang turut disaksikan orang-orang di sekitar mereka.