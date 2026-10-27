Penggemar Menyebut Kim Tae Hee "Wanita Tercantik di Korea", Ini Sebabnya

Artis Korea Selatan Kim Tae Hee. (Allkpop)
JawaPos.com - Kim Tae Hee kembali mencuri perhatian penggemar setelah membagikan foto dan video terbaru di akun media sosial Instagram usai vakum selama sekitar 14 bulan. Penampilan aktris Korea Selatan itu langsung menuai beragam komentar, termasuk pujian yang menyebutnya sebagai wanita tercantik di Korea.
Pada 26 Oktober, Kim Tae Hee mengunggah sejumlah foto dan video melalui akun media sosialnya. Unggahan tersebut menjadi aktivitas pertamanya sejak Agustus tahun lalu, sekaligus memberikan kabar terbaru kepada para penggemar yang telah lama menantikan kemunculannya di dunia maya.
Dalam keterangannya, Kim Tae Hee mengungkapkan kebahagiaannya bisa bekerja sama dengan merek yang selama ini disukainya. Ia juga mengaku sempat lupa bagaimana cara mengunggah konten karena sudah terlalu lama tidak aktif di media sosial.
"Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya mengunggah sesuatu sehingga saya benar-benar lupa caranya, jadi saya baru mengunggah sekarang," tulisnya dilansir dari Allkpop.
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Aktris berusia 46 tahun itu berjanji akan lebih sering membagikan potret kesehariannya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada orang-orang yang memberikan perhatian terhadap aktivitas terbarunya.
"Mulai sekarang saya akan mencoba berbagi foto dari kehidupan sehari-hari saya dari waktu ke waktu," tulis Kim Tae Hee.
Respons penggemar pun bermunculan. Banyak yang menyambut gembira kembalinya sang aktris ke media sosial, sementara yang lainnya menyoroti kecantikannya yang dinilai tetap memikat.
"Sudah terlalu lama," tulis seorang penggemar.
"Apa pun kata orang, dia adalah wanita tercantik di Korea!," timpal yang lainnya.
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Jawa Pos
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