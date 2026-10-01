Aktris Go Youn Jung Mencuri Perhatian dengan Sejumlah Foto Candid di Paris

Aktris Go Youn Jung. (Allkpop)
JawaPos.com - Aktris Korea Selatan Go Youn Jung kembali mencuri perhatian lewat unggahan terbarunya dari Paris, Prancis. Bukan hanya penampilannya yang stylish, cara bintang Moving itu menggunakan ponsel lipatnya justru menjadi bagian yang paling menarik perhatian penggemar.
Go Youn Jung membagikan sejumlah foto candid selama berada di Paris. Dalam rangkaian foto tersebut, ia terlihat menikmati suasana kota dengan gaya yang santai, mulai dari kawasan Centre Pompidou, area sekitar Menara Eiffel, hingga jalanan Paris.
Penampilannya pun berganti-ganti. Dalam salah satu foto, Go Youn Jung mengenakan sweatshirt navy yang dipadukan dengan celana denim berwarna terang. Pada kesempatan lain, ia tampil lebih elegan dengan mantel trench hitam untuk aktivitas malam hari.
Namun, perhatian penggemar justru tertuju pada sebuah detail yang tidak biasa. Go Youn Jung terlihat menggunakan Galaxy Z Fold8 dengan cara yang cukup unik.
Dalam salah satu foto, ia menempatkan minuman di atas perangkat tersebut sehingga ponsel lipat itu tampak seperti alas gelas. Di foto lainnya, ponsel yang sama digunakan untuk membantu melindungi kepalanya dari paparan sinar matahari ketika berada di tepi sungai.
Momen sederhana itu membuat unggahan Go Youn Jung terasa lebih candid dan berbeda dari foto-foto perjalanan selebritas pada umumnya. Sejumlah penggemar bahkan bercanda bahwa cara tersebut bisa menjadi alasan Samsung menjadikannya model untuk kampanye ponsel lipat berikutnya.
Komentar lain juga menyoroti bagaimana Go Youn Jung terlihat menggunakan perangkat premium tersebut dengan cara yang santai dan tidak terlalu formal.
Unggahan dari Paris itu sekaligus memperlihatkan sisi Go Youn Jung di luar aktivitas aktingnya. Setelah beberapa proyek drama dan serial yang membuat namanya semakin dikenal, aktris kelahiran 1996 tersebut kini bersiap menghadapi jadwal pekerjaan yang cukup padat.
Go Youn Jung telah dikonfirmasi kembali memerankan Jang Hee Soo dalam Moving 2. Musim kedua serial Disney+ tersebut telah memasuki tahap produksi dan melanjutkan kisah para karakter dengan kekuatan super yang sebelumnya diperkenalkan pada musim pertama.
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