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Abdul Rahman
Kamis, 22 Oktober 2026 | 21.58 WIB

Kwon Eun Bi Jadi Duta Pencegahan Kejahatan Seks Digital di Korea Selatan

Artis Korea Selatan Kwon Eun Bi. (Allkpop) - Image

Artis Korea Selatan Kwon Eun Bi. (Allkpop)

JawaPos.com - Penyanyi Kwon Eun Bi mendapat kepercayaan menjadi duta pencegahan kejahatan seksual digital setelah ditunjuk oleh Kantor Polisi Geumcheon, Seoul, Korea Selatan. 

Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan seksual yang memanfaatkan teknologi digital, termasuk manipulasi foto menggunakan deepfake dan perekaman ilegal.

Kantor Polisi Geumcheon mengumumkan pengangkatan Kwon Eun Bi pada 21 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Kepolisian Korea Selatan ke-81.

Popularitas Kwon Eun Bi diharapkan dapat membantu menyampaikan pesan pencegahan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama di tengah meningkatnya perhatian terhadap penyalahgunaan teknologi untuk memproduksi dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban.

Selain dikenal sebagai penyanyi, Kwon Eun Bi juga memiliki kedekatan dengan wilayah Geumcheon-gu. Ia menghabiskan masa kecilnya di kawasan tersebut dan menempuh pendidikan sekolah dasar serta sekolah menengah di sana.

Kwon Eun Bi Terlibat Kampanye Pencegahan Kejahatan Digital

Sebagai duta, Kwon Eun Bi akan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan edukasi dan kampanye publik. Program tersebut mencakup pembuatan video pencegahan serta kampanye daring untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kejahatan seksual digital.

Melalui keterlibatannya, penyanyi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati saat menggunakan internet, sekaligus memahami pentingnya menghormati privasi dan hak setiap individu di ruang digital.

Dalam acara pengangkatannya, Kwon Eun Bi menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

"Mengingat bahaya kejahatan seksual digital semakin meningkat akhir-akhir ini, saya akan bertanggung jawab sebagai duta dan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan budaya daring yang sehat dan pentingnya pencegahan kejahatan," ujar Kwon Eun Bi dilansir dari Allkpop.

Editor: Abdul Rahman
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